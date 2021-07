Dane GUS o poziomie inflacji w Polsce - jest ŹLE! Paliwo zdrożało o 27%, pieczywo o 5.9%

Ceny w Polsce poszły w górę aż o 4.4% w czerwcu 2021 w porównaniu z zeszłym rokiem, jak wynika z oficjalnych statystyk zaprezentowanych przez GUS. A tymczasem polscy politycy podjęli decyzję o podwyżkach na prowadzenie biur poselskich i senatorskich.

Z Polski płyną niepokojące wieści. Inflacja w naszym kraju nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, co potwierdzone zostało kolejnymi oficjalnymi danymi zaprezentowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu 2021 roku inflacja sięgnęła poziomu 4.4 proc. skali roku. Mamy do czynienia z delikatnym wzrostem w porównaniu do zeszłego miesiąca. Jest to wynik o 0.1 proc. wyższy niż ten, który został zarejestrowany w maju 2021. Dla pełnego obrazu dodajmy, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie i przekracza górną granicę założoną przez NBP, który wynosi 3.5 proc.

Inflacja w Polsce - oficjalne dane GUS za czerwiec 2021

Co w Polsce zdrożało najbardziej? W zestawieniu rok do roku koszt zakupu paliwa wzrósł o prawie jedną trzecią (27 proc.), ceny transportu o 16.5 proc., a użytkowanie mieszkania i nośniki energii - 5.9 proc. Więcej zapłacimy za usługi (wzrost o 6.1 proc.), niż za towary (wzrost o 3.9 proc.), ale żywność i napoje bezalkoholowe poszły w górę średnio tylko o 2 proc. Rzecz jasna przeciętna cena poszczególnych produktów spożywczych może się różnić i to znacząco! Specjalistyczny portal "Money.pl" zwraca choćby uwagę, że mięso drobiowe rok do roku stało się droższe, aż o 21 procent, a pieczywo - prawie sześć procent.

Co w tym czasie robią polscy politycy? Przyznają sobie (rekordowe!) podwyżki! Marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu zgodnie złożyli podpisy pod rozporządzeniami, dzięki którym podwyżka ryczałtu na działalność biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich stanie się faktem. Odpowiednie podpisy zostały złożone przez marszałków Elżbietę Witek i Tomasza Grodzkiego w dniu 7 lipca, ale zarządzenie w życie wejdzie z początkiem lipca.

Co i o ile zdrożało w porównaniu z zeszłym rokiem?

O ile więcej politycy dostaną pieniędzy? Posłowie na Sejm RP oraz senatorowie RP będą mogli liczyć na dodatkowe 2 tysiące złotych. Ilość środków na prowadzenie biur wzrośnie z 15,2 tys. zł do 17,2 tys. zł. To najwyższa podwyżka w historii. W 2016 ryczałt wzrósł o 1050 zł.

W jaki sposób tłumaczy się tę podwyżkę? Wzrostem kosztów prowadzenia biur, a konkretnie z wynajmem lokali oraz zatrudnieniem pracowników. Warto dodać, że podobna podwyżka nie weszła w życie w roku poprzednim z powodu silnego sprzeciwu społecznego.