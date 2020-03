Damska bójka o papier toaletowy - policja postawiła zarzuty dwóm kobietom [wideo]

Fot. Twitter

Kobiety robiące zapasy z obawy przed koronawirusem pobiły się w jednym z supermarketów o... paczkę papieru toaletowego! Do akcji wkroczyła policja, która postawiła zarzuty dwóm uczestniczkom bójki.

Panika robienia zapasów w obawie przed koronawirusem dotarła już do Australii. W sobotę do sieci trafiło nagranie damskiej bójki o paczkę papieru toaletowego. Do zdarzenia doszło w jednym z supermarketów w Chullora w australijskim Syndey, gdzie kobiety robiły duże zakupy. Na nagraniu widzimy, jak trzy kobiety biją się zajadle o paczkę papieru toaletowego - bez zastanowienia okładając się wzajemnie rękami i strasznie krzycząc. Na filmiku widzimy również, że podczas gdy dwie kobiety miały już cały wózek wypełniony po brzegi papierem toaletowym, trzecia z nich powiedziała pod koniec, że chciała przecież tylko jedną paczkę.

Obsługa sklepu interweniowała, próbując rozdzielić napastniczki i uspokoić sytuację. Na miejsce niezwłocznie wezwano też policję, która ostatecznie postawiła zarzuty dwóm uczestniczkom bójki. Oskarżonymi są mieszkanki okolic Bankstown, w wieku 23 i 60 lat.

Jak podaje „London Economic”, inspektor policji stanowej w New South Wales, Andrew New, powiedział: „Po prostu prosimy, aby ludzie nie panikowali w ten sposób, gdy idą na zakupy. Nie ma takiej potrzeby. To nie jest Thunderdome, to nie Mad Max, nie musimy tego robić”.

When your usual grocery shopping @woolworths turns into a toilet paper fight in the supermarket aisle. Yikes. #toiletpaperpanic for the #coronavirus has taken a whole new level. pic.twitter.com/aKJ283I20C — Adella Beaini (@adellabeaini) March 7, 2020

