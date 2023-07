Czynsze w UK rosną w najszybszym tempie od ośmiu lat

Jak wynika z najnowszych danych, czynsze w ramach najmu prywatnego w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2023 roku drożały w najszybszym tempie od stycznia 2016.

Oficjalne dane Office for National Statistics (ONS) wskazują, iż średni koszt wynajmu mieszkania na rynku prywatnym wzrósł o 5,1% w skali rok do roku. W skali regionalnej, w Walii odnotowano wzrost o 5,8%, 5,5% w Szkocji, 5,8% w Walii i 5,1% w Anglii. Jak zwraca uwagę Aimee North z ONS wzrost wysokości rentu w UK był najbardziej dynamiczny od samego początku śledzenie tych stawek, a więc od stycznia 2016 roku. Najwyższy wzrost wysokości czynszów w Anglii odnotowano w rejonie West Midlands i był on na poziomie 5,4%. Na północnym wschodzie wzrosły one jedynie o 4,4%, a w Londynie o 5,3%.





O ile zdrożał wynajem w UK?

Warto jednak zwrócić uwagę na sytuację na rynku mieszkań na wynajem w porównaniu do sytuacji na rynku nieruchomości. Ceny domów w UK rosną znacznie wolniej. W ciągu roku, do maja 2023 zdrożały o 1,9%, gdy wcześniej traciły na wartości. Niemniej, trzeba pamiętać o rosnących stopach procentowych, które w zasadniczy sposób utrudniają i zwiększają koszty rat hipotecznych.

Równoległość tych zmian — taniejące domy przy rosnących kosztach wynajmu — nadają obecnie dynamikę na rynku mieszkaniowym w UK. „Podczas gdy średnia cena domu w Wielkiej Brytanii pozostaje wyższa niż 12 miesięcy temu, ceny są teraz o 7000 funtów niższe niż ostatni szczyt we wrześniu 2022” - zwraca uwagę Aimee North.

Jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym?

Rosnące kredyty hipoteczne w połączeniu ze zmianami regulacyjnymi oznaczają, że rosnące czynsze „nie są zaskoczeniem”. „Właściciele nie mogą już wchłonąć tych podwyżek” – komentowała brokerka nieruchomości Michelle Lawson na łamach serwisu informacyjnego BBC.

Co więcej, niedobór dostępnych na wynajem nieruchomości oznacza, że popyt przewyższa podaż na tym segmencie rynku. Jak bardzo? Rhys Schofield, dyrektor zarządzający Peak Mortgages and Protection w Derbyshire zwraca uwagę, iż popyt wzrósł o 48% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii Covid-19, podczas gdy nieruchomości do wynajęcia było jak na lekarstwo.

