Kryzys w UK Czynsze w UK rosną szybciej na ubogich obszarach. Nawet o ponad 50 proc.

Najnowsza analiza wysokości czynszów, opublikowana na łamach „The Observer” pokazuje, że w uboższych regionach Wielkiej Brytanii czynsze rosną znacznie szybciej niż w regionach bogatszych. Na pewnych obszarach czynsze podwyższono w ciągu czterech lat nawet o ponad 50 proc.

O ile wzrosły czynsze w UK w ciągu ostatnich czterech lat?

Analiza przeprowadzona przez agencję nieruchomości Hamptons i udostępniona na łamach „The Observer” pokazała, że w 2019 r. najemcy w najuboższych regionach Wielkiej Brytanii płacili średnio 499 funtów miesięcznie, a w 2023 r. już 759 funtów. W ciągu czterech lat czynsze Wyspiarzy zamieszkujących najuboższe obszary wzrosły o 52 proc. Jednocześnie w najbogatszych regionach opłaty za najem mieszkania wzrosły jedynie o 29 proc. Natomiast w najbogatszych dzielnicach UK średni miesięczny czynsz wynosił w 2019 r. 1078 funtów, a w 2023 r. – 1387 funtów.

– To szokujące, że czynsze za mieszkania rosną na obszarach, gdzie ludzi najmniej stać na płacenie więcej – mówi Dan Wilson Craw, zastępca dyrektora generalnego Generation Rent. A wtóruje mu Polly Neate, dyrektor naczelna Shelter, mówiąc na łamach „The Observer”: – Sektor wynajmu prywatnego trzeszczy pod ciężarem popytu, czynsze gwałtownie przekraczają możliwości dochodowe mieszkańców, a najemcy walczą między sobą o ograniczoną podaż domów.

Dlaczego opłaty za najem rosną tak szybko w biedniejszych regionach ?

Eksperci tłumaczą, że szybszy wzrost czynszów w biedniejszych regionach Wielkiej Brytanii jest prostą konsekwencją rozkładu źródeł dochodów. Właściciele nieruchomości położonych na mniej zamożnych obszarach UK w większym stopniu niż ich bogatsi odpowiednicy finansują kredyty hipoteczne z najmu. A przypomnijmy, że stopy procentowe wzrosły z 1,75 proc. w sierpniu 2022 r. do 5,25 proc. obecnie. Landlordzi te właśnie koszty przynajmniej częściowo przerzucili właśnie na najemców.

– W ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej osób chciało mieszkać w miastach. A tam koncentrują się obszary o dużym stopniu ubóstwa. Naciski finansowe zmusiły wielu najemców do przeniesienia się do stosunkowo tańszych dzielnic miast w poszukiwaniu niedrogiego domu. To spowodowało podniesienie czynszów dla osób już tam mieszkających – tłumaczy z kolei Wilson Craw.

