Czynsze idą w górę najszybciej od 2008 roku. Ile kosztuje wynajem mieszkania w UK?

Fot. Getty

Od czasu kryzysu finansowego sprzed 14 lat brytyjskie czynsze nie rosły w tak dużym tempie. Ile wynoszą teraz ceny najmu w UK? Jaka część dochodu jest przeznaczana na czynsz w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii?

Firma Zoopla, działająca na brytyjskim rynku nieruchomości, przeprowadziła analizę średnich wysokości czynszów w Wielkiej Brytanii. Ile kosztuje wynajem mieszkania w UK?

Ceny najmu w UK szybko rosną

Jak się okazuje, że w ostatnim czasie ceny najmu w UK rosły najszybciej od globalnego kryzysu finansowego, który miał miejsce w 2008 roku. Z kolei dane ONS z lutego 2022 pokazują, że czynsze w sektorze prywatnym rosną najszybciej od 5 lat.

W pierwszym kwartale 2022 roku średni miesięczny koszt najmu w UK wzrósł o 11 proc., sięgając 995 funtów. Oznacza to wzrost o 88 funtów miesięcznie w porównaniu do czynszów z początku pandemii.

Jaka część zarobków idzie na koszty najmu?

Podwyżka czynszu wiąże się oczywiście z tym, że najemcy są zmuszeni przeznaczyć na koszty wynajmu jeszcze większą część swojego dochodu niż do tej pory. Co ważne, według danych rządowych około jedna trzecia (33 proc.) mieszkańców Wielkiej Brytanii to osoby, które mieszkają w pojedynkę. Osoby te samodzielnie ponoszą całkowity koszt wynajmu, utrzymując się z jednej pensji.

Według danych Zoopla, opublikowanych na łamach iNews, przeciętny samotny mieszkaniec Londynu wydaje na wyjem mieszkanie 52 proc. (ponad połowę) tego, co zarabia miesięcznie. Z kolei biorąc pod uwagę całą Wielką Brytanię, odsetek ten spada do 37 proc. dochodu - co i tak stanowi więcej niż jedną trzecią zarobków przeciętnego samotnego mieszkańca UK.