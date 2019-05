Czym zajmuje się Parlament Europejski i czy eurowybory mają jakieś znaczenie?

Fot. Getty, Facebook

Już za kilkanaście dni odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory te organizowane są raz na 5 lat. Według "The Guardian" zainteresowanie głosowaniem wśród obywateli UE drastycznie spadło w okresie 1979-2014 - z około 75-proc. frekwencji w 1979 roku do około 30-proc. frekwencji w roku 2014. Czy w tym roku tendencja się utrzyma? Czy warto wziąć udział w eurowyborach?

Jak przebiegną wybory do PE?

Wybory do Parlamentu Europejskiego potrwają kilka dni - rozpoczną się 23 maja głosowaniami w Holandii i Wielkiej Brytanii (chyba że rząd zdoła ratyfikować umowę ws. Brexitu), a większość krajów zagłosuje w niedzielę 26 maja. Wyniki powinny zostać upublicznione najpóźniej przed połódniem w poniedziałek 27 maja.

Po około miesiącu negocjacji między zwycięskimi kandydatami, w wyniku których zawiążą się parlamentarne ugrupowania, parlament w nowym składzie rozpocznie pracę 2 lipca.

Czym zajmuje się PE?

Parlament Europejski uzyskał znaczące uprawnienia w zakresie stanowienia unijnego prawa. 751 posłów do Parlamentu Europejskiego współtworzy przepisy prawne we współpracy z Radą Europejską, czyli 28 rządami państw członkowskich UE (po Brexicie liczba ta zmniejszy się oczywiście do 27). Komisja Europejska, czyli odrębny organ UE, może proponować różne rozwiązania prawne, ale to właśnie eurodeputowani i członkowie rządów wszystkich państw członkowskich podejmują decyzje.

Parlament Europejski "współdecyduje" o przepisach dotyczących jednolitego rynku UE, rolnictwa, rybołówstwa, energii, środowiska, ochrony danych, migracji i dziesiątków innych kwestii. Istnieją jednak sprawy, pozostające poza władzą PE - przede wszystkim rządy państw UE pilnie strzegą swoich uprawnień w zakresie polityki podatkowej i zagranicznej UE.

Dlaczego wybory do PE mają znaczenie?

Wybory parlamentarne w Unii Europejskiej to drugie co do wielkości demokratyczne głosowanie na świecie - na pierwszym miejscy znajdują się Indie.

Szacunki podane przez "The Guardian" pokazują, że prawo do głosowania w eurowyborach posiadają obecnie 374 miliony ludzi. Choć wybory odbywają się od kilkudziesięciu lat, to jednak tegoroczne głosowanie jest traktowane poważniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zarówno pro-, jak i anty-unijni politycy postrzegają wybory jako środek do zdobycia kontroli nad Europą. Francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział, że wynik wyborów pojawi się w najbardziej niebezpiecznym momencie dla Europy, gdy znajduje się ona w położeniu lepszym jedynie od drugiej wojny światowej. Z kolei premier Węgier Viktor Orbán widzi w wyborach szansę na promowanie swojej "nieliberalnej demokracji".

Niezależnie, czy zwycięży strona konserwatywna, czy liberalna, Parlament Europejski odegra dużą rolę w kształtowaniu kolejnych pięciu lat życia zwykłych obywateli UE. Aktualnie Wspólnota zmaga się nie tylko z Brexitem, ale też z degradacją środowiska, słabnącym wzrostem gospodarczym, zadłużonymi bankami, migracją, rozwojem Chin, prezydentem USA czy własnymi wewnętrznymi podziałami.