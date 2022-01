Czym się kierować przy wyborze ubezpieczyciela i jak nie przepłacać za ubezpieczenie? [wywiad z ekspertem]

Mając do wyboru wiele firm ubezpieczeniowych, jednak zdając sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie jest czymś niemal koniecznym, często stoimy przed dylematem, kogo tak naprawdę wybrać. Biorąc pod uwagę problemy związane z decyzją, przed którą stoi wielu z nas, postanowiliśmy zapytać o radę doradcę kredytowego Dominikę Karasińską z CJ White Mortgages.

Na rynku mamy do czynienia z szerokim wyborem zarówno ubezpieczeń jak i ubezpieczycieli. O ile pierwsze jesteśmy w stanie ustalić sami w oparciu o własne potrzeby, to czym powinniśmy się kierować przy wyborze samego ubezpieczyciela?

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to ich rodzaje zawsze omawiam z każdym klientem, ponieważ ciągle dużo się zmienia, więc warto być na bieżąco. Natomiast firm ubezpieczeniowych jest cały wachlarz do wyboru, ale tutaj niekoniecznie cena powinna odgrywać pierwszorzędną rolę. Trzeba zwrócić uwagę na ilość wypłaconych odszkodowań, jak długo firma istnieje na rynku oraz jak funkcjonuje obsługa klienta. Warto też znaleźć taką firmę ubezpieczeniową, którą monitoruje Bank of England. To są bardzo ważne aspekty, które warto wziąć pod uwagę, bo najtańsze ubezpieczenie pewnie będzie miało niską wypłacalność, kiepską obsługę klienta i bardzo ciężko będzie później cokolwiek załatwić.

Jak obliczyć odpowiednią kwotę ubezpieczenia? Czy jest to faktycznie takie trudne, jak powszechnie się uważa?

Po doborze odpowiedniego ubezpieczenia według potrzeb mojego klienta lub całej jego rodziny wyliczenie miesięcznej stawki jest bardzo proste. Pomagają mi w tym specjalne kalkulatory, które również biorą pod uwagę wagę i wzrost, czyli wskaźnik BMI.

Zawsze zadaję proste pytanie: Jaka byłaby miesięczna, komfortowa kwota, którą dana osoba/ rodzina mogłaby płacić.

Wtedy drogą dedukcji łatwo posprawdzać wszystkie możliwe opcje, by moi klienci byli zadowoleni i by mogli uzyskać maximum zabezpieczenia w tej kwocie, na której im zależy.

A jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to czy ubezpieczenie na kredyt (tzw. na życie) jest wciąż wymagane przez bank?

W tej kwestii sporo się pozmieniało na przełomie ostatnich 10 lat, ponieważ kiedyś każdy, kto wziął kredyt np. na £250 000 to na taką samą kwotę powinien być ubezpieczony. Z kolei 5 lat temu banki zaczęły wymagać ubezpieczenia na budynek. Gdyby w razie pożaru się spalił lub zawalił, to ubezpieczenie automatycznie pokryje odbudowę. Są różne rodzaje ubezpieczenia np. tylko na budynek, budynek i jego zawartość lub budynek, zawartość oraz nieszczęśliwe wypadki, które w tym domu mogą się przydarzyć np. pęknięta rura itp.

Tutaj dobieram je indywidulnie, natomiast sam bank wymaga jedynie najtańszej opcji: ubezpieczenia na sam budynek.

Czy w czasie pandemii zauważyła Pani większe zainteresowanie u klientów ubezpieczeniami? Czy łatwo było w tym czasie wziąć ubezpieczenie?

W czasie pandemii rzeczywiście napotkałam kilka trudności. Mam tu bardziej na myśli zatwierdzenie polisy. Jeśli ktoś chorował na Covid, to trzeba było poczekac minimum 1 miesiąc, by móc wysłać aplikację o ubezpieczenie. Problem pojawił się, kiedy o raport medyczny (jeśli ktoś na coś chorował) poprosił ubezpieczyciel. Angielskie GP pracowały z reguły w ograniczonym składzie lub z domu, więc odsyłanie raportów medycznych zajmowało bardzo dużo czasu, albo graniczyło z cudem. Myślę, że każdego z nas ta cała pandemia zaskoczyła i przestraszyła zarazem, więc miałam dużo więcej klientów, którzy w razie choroby lub śmierci chcieli zabezpieczyć siebie i przyszłość swoich najbliższych.

Na jaki rodzaj ubezpieczenia powinna zdecydować się osoba w Wielkiej Brytanii, która planuje powrót do Polski, jednak nie ma jeszcze ustalonego terminu?

Tak jak wspomniałam, ubezpieczenia dobieram indywidualnie, ponieważ każdy z nas jest inny. Niektórzy z nas przyjeżdzają do UK sami, a inni z rodziną. Przede wszystkim trzeba się skupić na ubezpieczeniu na życie (czyli life protection), ponieważ w razie śmierci i choroby terminalnej pomoże zabezpieczyć rodzinę. To ubezpieczenie z reguły można kontynuować dalej po powrocie do Polski i kosztuje naprawdę niewiele. Trzeba poniformować o swoim wyjeździe ubezpieczyciela. Jego zgoda również zależy od tego, jak długo posiadamy tę polisę, bo im dłużej, tym lepiej. Dla porównania miesięczne składki w Polsce kosztują dość sporo, a niestety kwota samego ubezpieczenia nie jest zbyt wysoka. Warto sobie to porównać, ale w większości przypadków tutaj składka wyjdzie taniej, a odszkodowanie jest wypłacane w funtach.

A jak obecnie wyglada rynek nieruchomosci? Czy troche zwolnil? Czy dalej cieszy sie ogromnym zainteresowaniem?

Musze przyznać, że kiedy zaczeła się pandemia, to tylko przez niecałe dwa miesiące miałam chwilę wytchnienia. Natomiast później to o odpoczynku czy urlopie mogłam już po prostu pomarzyć. Umawianie się na spotkania z agencjami nieruchomości (oraz samo oglądanie) wyglądało jak wyprzedaż po świętach. W wielu miastach zainteresowani czekali w kolejkach, by móc obejrzeć nieruchomość. Każdy miał na to 15 minut, a za nimi stali następni i następni. Jeśli nieruchomość była w dobrym stanie i lokalizacji, to z reguły wystarczyły maksymalnie 3 dni, by była sprzedana. Bardzo często jednak schodziły z rynku tego samego dnia. To sprawiło, że obecnie brakuje nieruchomości i niektórzy dosłownie muszą ‘polować', aż pojawi się coś nowego. A przez bardzo długo utrzymywane niskie oprocentowanie i zwolniene z podatku ‘stamp duty’ sprawiło, że zainteresowanie było jeszcze większe.

Z Dominiką Karasińską można się skontaktować pod numerem:

+44 740 288 6726

[email protected]