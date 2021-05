Czym różnią się zasady lockdownu w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej? Oto zestawienie najważniejszych zmian

Fot. Getty

W poniedziałek 17 maja kolejny etap wychodzenia z lockdownu nastąpił nie tylko w Anglii, ale również w Walii i Szkocji. Irlandia Północna kolejne poluzowanie zaplanowała na 24 maja. Złagodzeniu ulegają przede wszystkim zasady dotyczące podróży zagranicznych oraz zgromadzeń. Oto, jak zasady lockdownu zmieniły się w Anglii, Walii i Szkocji oraz jak zmienią się w Irlandii Północnej.

17 maja Anglia, Walia i Szkocja poluzowały zasady lockdownu. Wali i Szkocja poszły śladem Anglii pod względem podróży zagranicznych - przyjmując system sygnalizacji świetlnej i listy green, amber i red ustalone przez władze Anglii. Jakie jeszcze zmiany zasad lockdownu zaszły w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii?

Lockdown Anglia. Jakie zmiany od 17 maja?

W poniedziałek 17 maja w Anglii nastąpił kolejny etap wychodzenia z lockdownu. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

dozwolone stają się spotkania towarzyskie wewnątrz pomieszczeń, domów w grupach do 6 osób z trzech gospodarstw domowych (dozwolone zostawanie na noc)

spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu możliwe w grupach do 30 osób

w weselach, stypach i innych przyjęciach lub uroczystościach ważnych życiowo może uczestniczyć do 30 osób

limit osób uczestniczących w pogrzebie zależy od wielkości pomieszczenia - musi być możliwość zachowania 2-metrowego dystansu społecznego

pensjonariusze domów opieki mogą wskazać do 5 osób odwiedzających; w jednej wizycie może uczestniczyć dwóch gości; każdy gość musi mieć negatywny wynik testu

w kwestii podróży zagranicznych przestaje obowiązywać zakaz niekoniecznych podróży i zaczyna obowiązywać system sygnalizacji świetlnej dla przyjezdnych.

Kolejny etap wychodzenia z lockdownu w Anglii został zaplanowany na 21 czerwca. Nie jest jednak pewne, czy w związku z nowymi wariantami wirusa, termin nie zostanie przesunięty. Oficjalne informacje pojawią się najprawdopodobniej dopiero w czerwcu.

Lockdown Walia. Jakie zmiany od 17 maja?

Co zmieniło się w Walii w poniedziałek 17 maja, gdy nastąpił kolejny etap wychodzenia z lockdownu? Do najważniejszych zmian należą:

puby, restauracje, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne mogą przyjmować klientów wewnątrz

w spotkaniach wewnątrz pomieszczeń może uczestniczyć do sześciu osób z różnych gospodarstw domowych - jednak osoby, które nie mieszkają w jednym domu (lub nie tworzą bański wsparcia) będą musiały zachowywać 2-metrowy dystans społeczny

być może zostaną też otwarte kina, teatry i muzea - jednak nie zostało to jeszcze potwierdzone

sektor noclegowy może w pełni wznowić swoją działalność

wchodzą w życie nowe zasady dla podróżnych - zaczyna obowiązywać system sygnalizacji świetlnej taki sam jak w Anglii, ale władze odradzają podróże zagraniczne

w przyjęciach weselnych i stypach może uczestniczyć do 30 osób, a w przypadku imprez organizowanych pod gołym niebem limit wynosi 50 osób.

Już wcześniej w Walii przywrócono zajęcia na siłowniach w grupach do 15 osób, można też było ponownie spotykać się w ramach dwóch gospodarstw domowych, tworzących „gospodarstwo rozszerzone”. Więcej zmian w zasadach lockdownu powinno nastąpić w Walii w drugiej połowie czerwca.

Lockdown Szkocja. Jakie zmiany od 17 maja?

Od 17 maja w większości Szkocji obowiązuje niższy (drugi, a nie trzeci) stopień lockdownu. Jedynie Moray i Glasgow pozostaną na poziomie trzecim. Oznacza to przede wszystkim następujące zmiany w zasadach lockdownu w Szkocji:

dozwolone stają się spotkania towarzyskie wewnątrz pomieszczeń, domów w grupach do 6 osób z trzech gospodarstw domowych (dozwolone zostawanie na noc)

puby, restauracje, kawiarnie i inne zamknięte miejsca publiczne mogą przyjmować klientów wewnątrz - socjalizacja możliwa w grupach do 6 osób z trzech gospodarstw domowych

na zewnątrz spotykać się można w grupach do 8 osób (każdy może być z innego gospodarstwa domowego)

do całkowitej liczby osób uczestniczących w spotkaniach na zewnątrz nie wlicza się dzieci poniżej 12. roku życia - ale wlicza się dzieci w przypadku spotkań wewnątrz pomieszczeń

przestaje obowiązywać nakaz dystansu społecznego w stosunku do rodziny i bliskich osób podczas spotkań w prywatnych pomieszczeniach

dozwolone jest swobodne podróżowanie zarówno w obrębie całej Szkocji, jak i do Anglii, Walii i Irlandii Północnej (o ile pozwalają na to lokalne zasady pozostałych części UK)

pod kątem podróży zagranicznych zaczyna obowiązywać system sygnalizacji świetlnej - taki jak w Anglii i Walii

w weselach i pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób

praca zdalna pozostaje rekomendowana.

Dodatkowo, część Szkocji przeszła już do poziomu pierwszego - dotyczy to następujących lokalizacji: Orkney, Shetland, Na h-Eileanan Siar, wszystkie wyspy w Highland (z wyjątkiem Skye) oraz Argyll i Bute, Colonsay, Erraid, Gometra, Iona, Islay, Jura, Mull, Oronsay, Tiree i Ulva. Na poziomie pierwszym w miejscu publicznym wewnątrz pomieszczeń może spotkać się do ośmiu osób z trzech gospodarstw domowych, a na zewnątrz w spotkaniu może uczestniczyć 12 osób - każda z innego domostwa. Limit uczestników wesel i pogrzebów to 100 osób.

Lockdown Irlandia Północna. Co się zmieni 24 maja?

Termin kolejnego poluzowania zasad lockdownu w Irlandii Północnej jest inny niż w Anglii, Walii i Szkocji i na razie został potwierdzony jedynie wstępnie. Na stronach rządowych zastrzeżono, że ostateczna decyzja zapadnie dopiero w czwartek 20 maja. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, od poniedziałku 24 maja w Irlandii Północnej wejdą w życie następujące zmiany: