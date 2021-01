Czym różnią się zasady lockdownu w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej? Zobacz zestawienie!

Fot. Getty

Od dziś trzeci lockdown w Anglii. A jak wygląda sytuacja i jakie zasady obowiązują aktualnie w pozostałych częściach UK - w Walii, Irlandii Północnej i Szkocji? Czy tam też ogłoszono ścisły lockdown? Zobacz zestawienie najważniejszych restrykcji.

Każdy z czterech narodów Zjednoczonego Królestwa - Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna - samodzielnie decyduje o restrykcjach związanych z pandemią koronawirusa. Oznacza to, że w każdej z czterech głównych części UK mogą obowiązywać nieco inne zasady lockdownu. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych różnic i podobieństw, dotyczących ograniczeń w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Czy w całym UK jest ścisły lockdown?

Anglia i Szkocja oficjalnie ogłosiły w tym tygodniu ścisły lockdown. Z kolei w całej Walii już od 20 grudnia wciąż obowiązuje najwyższy, czwarty stopień lockdownu. Walijskie władze po przeanalizowaniu sytuacji na początku stycznia, stwierdziły, że restrykcje w Walii są już tak surowe, że nie za bardzo da się coś jeszcze zaostrzyć. Natomiast Irlandia Północna ogłosiła, że wprowadzi ścisły lockdown od piątku 8 stycznia.

Podstawowe zasady lockdownu w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej



Głównym przesłaniem w całej Wielkiej Brytanii jest obecnie „stay at home” - „zostań w domu”. Główne zasady we wszystkich czterech częściach UK są bardzo zbliżone - różnią się jednak w detalach, takich jak wysokość kar za złamanie restrykcji, liczba osób, z którymi można spotkać się w publicznych miejscach na zewnątrz, zasady dotyczące uczestnictwa w pogrzebach i ślubach czy dystans społeczny wyznaczający bezpieczną odległość. W Walii i Irlandii Północnej miejsca kultu religijnego pozostają otwarte, ale w środku może przebywać ograniczona liczba osób. W Anglii i Szkocji świątynie są zamknięte dla wiernych.

Wszędzie sklepy i usługi typu non-essential, a także szkoły pozostają zamknięte. W transporcie publicznym i publicznych pomieszczeniach zamkniętych (np. w sklepach) istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa.

Różnice w karach za złamanie zasad lockdownu

W Anglii najniższą karą za złamanie zasad lockdownu jest 200 funtów. W przypadku każdego kolejnego wykroczenia grzywna jest podwajana, ale maksymalnie może wynieść 6400 funtów. Za udział w organizacji zgromadzenia powyżej 30 osób można dostać mandat w wysokości 10 000 funtów. W Szkocji kary za złamanie zasad lockdownu są niższe - zaczynają się już od 30 funtów i mogą być podwyższane w przypadku powtarzających się przewinień. Maksymalna grzywna nie może być jednak wyższa niż 960 funtów.

Kary za złamanie lockdownu w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej



W Walii najniższa kara to 60 funtów. Za każde kolejne przewinienie grzywna może być podwajana - aż do maksymalnej kwoty 1920 funtów. Za udział w organizacji zgromadzenia powyżej 30 osób można dostać mandat w wysokości 10 000 funtów. Z kolei w Irlandii Północnej najniższa kara to 200 funtów, a najwyższa aż 10 000 funtów.

Zakaz wychodzenia z domu - wyjątki

Zakaz wychodzenia z domu obowiązuje w całym UK (w Irlandii Północnej od piątku 8 stycznia). Zakaz ten oznacza, że nie można opuszczać miejsca zamieszkania - o ile nie ma się ku temu wystarczająco ważnego powodu. Wyjątki od zakazu są niemal identyczne w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej:

zakup żywności

zakup leków

ćwiczenia fizyczne

wypełnienie obowiązków opiekuńczych

podróż do pracy

podróż na zajęcia edukacyjne

wizyty u lekarza, badania lekarskie itp.

ucieczka przed przemocą domową

inne życiowe konieczności.

Powyższe wyjątki stosują się także w przypadku konieczności odbycia podróży zagranicznej.