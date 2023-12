Kryzys w UK Czym jest Household Support Fund i kto może liczyć na takie wsparcie?

Celem Household Support Fund jest wspomożenie brytyjskich gospodarstw domowych w walce z rosnącymi kosztami utrzymania na Wyspach. Jest to program rządowy, ale realizowany przez lokalne councile.

Jego (obecnie trwająca) edycja wystartowała 1 kwietnia 2023 roku, a zakończy się 31 marca przyszłego roku. W ramach tegorocznego programu, władze w Londynie przekazały do rozdysponowania 842 miliony funtów władzom samorządowym. Dodajmy, iż w sumie, łączna kwota przeznaczona na Household Support Fund przekroczyła już 2 miliardy funtów, od momentu jego uruchomienia, które miało miejsce w październiku 2021 roku.

Choć pieniądze pochodzą z budżetu państwa, a program jest inicjatywą rządową, to właśnie do władz lokalnych należy decyzja o ich wykorzystaniu. Councile zatem decydują o tym, kto te środki otrzyma i w jakiej formie. Zazwyczaj ze strony władz samorządowych pomoc ma formę płatności gotówkowej, bonów do supermarketów lub wsparcia energetycznego. Jej wysokości i wymagania stawiane tym, do których ma trafić, mogą się różnić.

Jak działa Household Support Fund?

Aby dowiedzieć się, co oferuje twój council, wystarczy sprawdzić jego oficjalną stronę internetową. Znajduje się na niej specjalna sekcja opisująca szczegółowo, w jaki sposób twoje władze samorządowe wykorzystują rządowe środki z Household Support Fund.

Pomoc finansowa będzie miała formę wypłat gotówki, bonów na zakupy do supermarketów, a także wsparcia w opłaceniu rachunków domowych. Sposób dostępu do pomocy zależy od władz lokalnych. Niektóre councile proszą mieszkańców o złożenie wniosku o wsparcie. Inne z kolei udzielają wsparcia automatycznie. Warto więc się zainteresować tą sprawą.

Kto może liczyć na wsparcie ze strony Household Support Fund?

Rząd zaleca się pomoc „domom znajdującym się w trudnej sytuacji, najbardziej potrzebującym wsparcia, aby pomóc w pokryciu znacznie rosnących kosztów życia”.

W jaki sposób poszczególne rady zapewniają pomoc swoim mieszkańcom w ramach funduszu Household Support? Władze samorządowe w Worcester oferują płatności w wysokości do 500 funtów w pokryciu kosztów zakupu energii lub wykorzystania wody.

Gospodarstwa domowe z dziećmi mogą otrzymać dodatek w wysokości 500 funtów, a gospodarstwa domowe składające się wyłącznie z osób dorosłych (przed osiągnięciem wieku emerytalnego) oraz gospodarstwa zamieszkałe przez emerytów mogą otrzymać dodatek w wysokości 300 funtów. Pieniądze te są wypłacone bezpośrednio dostawcy energii/wody lub zostaną przekazane bezpośrednio konsumentowi w formie pocztowego vouchera, który możesz wymienić na bon na energię lub wodę.

Jak poszczególne councile realizują pomoc?

Mieszkańcy Dorset mogą otrzymać bony do supermarketów o wartości 150 funtów, jeśli zostaną uznani za kwalifikujących się do pomocy. Rada Cheshire East może przekazać borykającym się z trudnościami gospodarstwom domowym bony żywnościowe o wartości do 160 funtów, a także 100 funtów na pokryciu kosztów energii. Lokalne władze Warrington wypłacają kwalifikującym się rodzinom 190 funtów w ratach przez cały następny rok, dopóki program będzie nadal aktywny.