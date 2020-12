Czym jest hipnoza i jak działa nasz umysł? Poznajcie relację samego hipnotyzera

artykuł sponsorowany

Prowadzący terapie za pomocą hipnozy w Wielkiej Brytanii Tomasz Węglarz postanowił przybliżyć naszym czytelnikom ten interesujący temat i wytłumaczyć, jak działa nasz umysł, który poddaje się hipnozie i dlaczego tak się dzieje.

Temat hipnozy intryguje wielu z nas, a metoda ta wykorzystywana jest w terapii zarówno przy stawianiu diagnozy jak i w samej pomocy. Najlepiej poznać ten temat możemy z relacji samego praktyka, który ma w hipnozie duże doświadczenie. Terapie prowadzi teraz także online i pomaga w wychodzeniu z uzależnień, zaburzeń lękowych czy innych problemów.

Postanowiliśmy oddać głos Tomaszowi Węglarzowi, abyście mogli w sposób bardziej bezpośredni poznać jego metodę pracy:

Od jak dawna zajmuje się pan hipnozą?

Hipnozę stosuję już ładnych kilka lat. Pierwszy raz zetknąłem się z nią i doświadczyłem jej dobrodziejstw na sobie podczas terapii w 2012 roku (w gabinecie hipnoterapeuty Adama Ksieniewicza). Od tamtej pory cały czas się nią interesowałem. Przyszedł czas, że fascynacja i skuteczność jej działania przerodziła się w chęć zgłębienia jej tajników.

Tak znalazłem się na pierwszym szkoleniu z hipnozy. Kursy, szkolenia, warsztaty u uznanych polskich i zagranicznych specjalistów hipnoterapii poskutkowały kilkoma dyplomami. Szkoląc się przez cały czas praktykowałem na sobie, najbliższych i znajomych wszystkie nowe narzędzia z zakresu hipnozy.

Do dzisiaj zresztą pogłębiam swoje umiejętności, poszerzam warsztat hipnoterapii na szkoleniach przynajmniej kilka razy w roku. Od tamtej pory staram się pomagać ludziom rozwiązywać ich mniejsze czy większe problemy. W UK dostępność do hipnoterapii jest większa niż w Polsce, jednak ze względu na ograniczenia językowe nasi rodacy wolą uczęszczać na terapię do kogoś kto bardzo dobrze rozumie ich mowę. Dlatego większość terapii prowadzę w języku ojczystym by skuteczniej pomagać innym.

Czym jest hipnoza? Można dla przekory zapytać czym nie jest hipnoza?



Istniej wiele mitów, które narosły na ten temat. Być może wynikają one z niewiedzy, niefortunnych relacji uczestników seansów hipnotycznych, nierzetelnego przekazu mediów albo ze strachu przed czymś nieznanym. Mógłbym obalać te wszystkie mity po kolei, jednak chciałbym przedstawić, przynajmniej w skrócie czytelnikom swoje podejście i wiedzę na temat hipnozy. Zatem czym jest hipnoza, czy jest czymś niebezpiecznym, nieznanym? Osobiście spośród wielu znanych definicji hipnozy ta jest dla mnie najbardziej wyjaśniająca jej istotę: „hipnoza to stan, w którym nasz umysł jest silnie skoncentrowany i jednocześnie zrelaksowany, aby móc dokonać w sobie wszelkich potrzebnych zmian, które chcemy osiągnąć”. Wielu z nas czytając tę definicję pomyśli czy to prawda, jak można dokonać tych zmian. Przecież jak wypiję piwo, wino czy kieliszek wódki to też jestem wyluzowany, relaksowany a żadne zmiany nie następują (oprócz stanu upojenia no i może pamięci…) Otóż stan hipnozy to stan, w którym nasz umysł jest gotowy, aby przyjmować odpowiednie sugestie. Dlatego wielu terapeutów używa hipnozy w czasie terapii. Podnosi ona skuteczność działań terapeutycznych i jednocześnie pozwala na szybsze osiagniecie zamierzonych rezultatów. Być może korzystaliście z pomocy psychologa, psychiatry? Myślę, że wielu z nas tego doświadczyło. Jednak efekty nie przychodziły długo, wręcz przeradzały się w nieskończone wizyty, terapie trwające rok lub dłużej.

Dzięki zastosowaniu hipnozy w terapii z niektórymi problemami możesz poradzić sobie już po kilku sesjach, a nawet po pierwszej sesji możesz odczuć znaczącą poprawę swojego stanu psychicznego. To właśnie dzięki pełnemu relaksowi podczas hipnozy jesteś w stanie dokonywać zmian, które wcześniej dla ciebie były nieosiągalne wręcz nie do pomyślenia.

Tak naprawdę to ty sam dokonujesz tych zmian zachowań, rozwiązujesz własne problemy. Hipnotyzer jedynie kieruje twoją uwagę podczas hipnozy i podaje ci sugestie odpowiednie dla uzyskania najlepszego efektu, z którym sobie nie radzisz.

W czym może pomoc hipnoterapia? Osoby z jakimi problemami mogą się do pana zgłosić?

Hipnoterapia pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów, łagodzi ich objawy. Najczęstsze problemy to: pewność siebie, bezsenność, odchudzanie, alergie, walka ze stresem, motywacja, motywacja do nauki, kontrola gniewu i agresji, łatwiejsze przyswajanie wiedzy, zaburzenia emocjonalne, wszelkiego rodzaju fobie, nerwice lękowe, traumy z dzieciństwa, łatwość komunikacji z innymi ludźmi, uzależnienia od alkoholu, papierosów, hazardu, narkotyków, długotrwały ból, odzyskanie równowagi po stracie czy rozstaniu, wspomaganie treningu sportowego, wspomagania układu odpornościowego w przypadku chorób psychosomatycznych.

Zgłaszają się osoby, które nie tolerują znieczuleń u dentysty oni uczą się stosować analgezję by bezboleśnie przeżyć wizytę u stomatologa podczas wiercenia w zębie czy jego usuwania. W wielu krajach hipnozę stosuje się do znieczuleń podczas operacji chirurgicznych. Wykorzystuje się również ją do wspomożenia porodu i zapewnienia jego bezbolesności w tzw. hipnoporodach.

Czy każdy może poddać się hipnozie, czy trzeba mieć do tego predyspozycje?

Każdy może poddać się hipnozie. Oczywiście są osoby, które łatwiej wchodzą w trans. Zdarza się, że osoby znerwicowane, pod wpływem silnych emocji mogą mieć trudności z zahipnotyzowaniem. Czasami wynika to z obawy przed utratą kontroli nad sobą, wyjawienia ukrywanego sekretu, tajemnicy czy niepewności siebie a nawet obaw przed uzależnieniem. Wówczas takie osoby są mniej podatne na hipnozę.

Istnieje wiele mitów i stereotypów związanych z hipnozą. Jednym z nich jest, że osoby o silnej osobowości, dominujące w społeczeństwie nie ulegają hipnozie. Nic bardziej mylnego takie osoby wchodzą w trans szybciej, łatwiej przyswajają autohipnozę. Dlatego łatwiej i szybciej osiągnąć im jest zamierzony cel, rozwiązać problem, z którym się pojawili w gabinecie. Najczęściej już na pierwszym spotkaniu pokazuje jak stosować autohipnozę, żeby każdy mógł po wizycie stosować w domu i utrwalać efekty uzyskane podczas sesji. Wracając do kwestii hipnozy nie trzeba mieć żadnych predyspozycji, aby poddać się hipnozie, to umiejętność, którą może nabyć każdy człowiek.

Jedynym kryterium przeciwskazaniem hipnoterapii jest potwierdzona medycznie choroba dwubiegunowa i schizofrenia. Przeciwskazaniem a w zasadzie szczególnej uwagi wymagają podczas hipnozy kobiety w ciąży.

Co pan mówi sceptykom, którzy negują skuteczność hipnoterapii?

Zdarzają się osoby, które mają wątpliwości co do stosowania samej techniki hipnozy. Wynika to z mitów stereotypów, w które wierzymy. Dlatego już na początku sesji rozwiewam wszelkie wątpliwości związane z nimi. Tłumaczę na czy polega hipnoza. Stosuję testy podatności na jej działanie by przekonać o skuteczności jej działania. Niektórzy obawiają się utraty kontroli, a w rzeczywistości zachowuje pełna kontrolę nad tym co się dzieje. Gdy sugestia dana przez hipnoterapeutę nam nie odpowiada po prostu odrzucamy ja. W hipnozie nie można nikomu narzucić swojej woli, jest to forma współpracy pomiędzy hipnoterapeutą a klientem.

Wiadomo, że każda osoba, która pojawia się w moim gabinecie ma jakiś problem. Najczęściej próbowała go już rozwiązywać wcześniej jednak jej się to nie udało. Problemy z jakimi pojawiają się ludzie mają podłoże emocjonalne i świadomy umysł nie może bezpośrednio wpływać na emocje.

Dlatego właśnie zastosowanie hipnoterapii ma tak ogromne możliwości pomocy ludziom. Każdy zainteresowany musi sam chcieć pozbyć się swoich problemów.

Czy hipnoza może wpłynąć na odporność naszego organizmu przez wykorzystanie możliwości uzdrawiających naszej podświadomości/umysłu?

Hipnoza może wpływać na prawidłową pracę naszego organizmu. Każdy człowiek ma zdolność do samoleczenia i przy wykorzystaniu hipnozy możemy ją poprawić. Co zatem idzie prawidłowa praca i harmonia w naszym organizmie może znacząco wpływać na naszą odporność. To właśnie podświadomość kieruje pracą naszych gruczołów, oragnów a ich prawidłowa praca powoduje, że stajemy się bardziej odporni, organizm wytwarza odpowiednie produkty potrzebne do zachowania równowagi i dobrego stanu zdrowia.

Gdy obecnie mamy do czynienia z tyloma obostrzeniami, możliwe jest przeprowadzenie hipnozy online?

Tak przy obecnych obostrzeniach praca jest utrudniona. Większość problemów możemy rozwiązać online przy pomocy skype czy innej platformy przekazującej obraz i dźwięk. Klient musi posiadać laptopa z kamerką i głośnikami. Pracę nad poważniejszymi problemami, gdzie procesy są bardziej wymagające obecność osobista w gabinecie jest jednak wskazana.

Czy w hipnoterapii mogą brać udział także dzieci?

Oczywiście dzieci bardzo dobrze współpracują podczas terapii. Jednak ze względu na zrozumienie tego co mówi terapeuta staram się pracować z dziećmi powyżej 12 roku życia. Jednak każdy przypadek jest indywidualny i wymaga konsultacji przed wizytą.

Pacjenci powinni się przygotować w jakiś sposób do rozpoczęcia terapii hipnozą?

Najczęściej zalecam obejrzenie krótkiego filmiku wprowadzającego przed pierwszą sesją. Oczywiście wszelkie instrukcje jak przygotować się do sesji przesyłam drogą mailową bądź sms. Tłumaczę tam jak klient powinien się przygotować do naszego pierwszego spotkania. To ułatwia nam współpracę, rozwiewa mity i stereotypy związane z hipnozą, pozwala na zajęcie się problemem przez całą sesję tak by efektywniej wykorzystać czas terapii.

Mógłby pan przytoczyć przykład jednej z najbardziej satysfakcjonujących dla pana sytuacji w pana praktyce hipnoterapeutycznej.

Może przytoczę taki bardziej złożony przypadek ze swojej praktyki. To chyba było dwa lata temu. Przyszła do mnie kobieta, która poroniła przy porodzie. Mimo że minęło osiem lat cały czas nie mogła się z tym pogodzić, obwiniała się. Leczyła się wcześniej u psychologa i psychiatrycznie, przyjmowała leki psychotropowe przepisane przez lekarza, jednak to pomagało tylko na chwilę. Kiedy nasilał się problem samookaleczała się. Trafiała wówczas do zakładów psychiatrycznych zamkniętych. Jednak problem nie zniknął, cały czas powracał.

Kiedy przyszła do mnie była wrakiem człowieka. Już podczas pierwszej sesji hipnoterapii pozbyliśmy się traumy. Na kolejnych, których się pojawiała usunęliśmy lęk przed wychodzeniem z domu, przepracowała problemy z partnerem i relacjami. Po kilku wizytach jak sam później stwierdziła „zaczęłam normalnie funkcjonować i żyć”. Do dzisiaj mamy kontakt, pojawiała się jeszcze z innymi drobnymi problemami, które po przepracowaniu znikały bezpowrotnie.

Kontakt do Tomasza Węglarza:

Tel.: +44 7943 565729

FB: https://www.facebook.com/hipnozauk/

Skype: hipnoza uk