Na czym polega "fake delivery scam"? Jak nie dać się oszukać?

W Wielkiej Brytanii mam do czynienia z prawdziwą plagą oszustw polegających na rozsyłaniu fałszywych wiadomości związanych z dostawą jakiegoś paczki. W czasie pandemi z "fake delivery scam" miało do czynienia nawet 60% Brytyjczyków!

Jak wynika z badań, które zostały przeprowadzone przez specjalistów z "Which?" mamy do czynienia z "przemysłową" skalą oszustw i przestępstw związanych z "fake delivery scam". W czasie pandemii ilość fałszywych wiadomości tekstów i SMS`ów dotyczących dostawy paczek wzrosła do niebotycznych poziomów. Jak wynika z raportu przygotowanego przez znaną, prokonsumencką organizację, ponad 60% Brytyjczyków zgłosiło, że otrzymało co najmniej jedną taką "fejkową" wiadomość w przeciągu ostatniego roku. Oszustwa tego typu są tak powszechne, że nawet posiadacze zupełnie nowych numerów telefonów komórkowych, którzy jeszcze nie zdążyli nawet nigdzie udostępnić swojego numeru, w ciągu kilku dni od pierwszego zalogowania się w sieci operatora GSM, padają ofiarami "fake delivery scam".

Oszuści w UK działają "na skalę przemysłową"

Z powodu pandemii handel w internecie w UK rozkwitł, co z kolei sprawiło, że "fake delivery scam" stał się popularniejszym sposobem stosowanym przez oszustów. Masowo wysyłają oni fałszywy SMS`y do kupujących dotyczących ich danych osobowych i szczegółów dotyczących kart płatniczych. Zwykle twierdzą, że coś jest nie tak z zamówioną paczka i konieczna jest interwencja ze strony zamawiającego, np. w ramach uiszczenia dodatkowej opłaty.

"Nasze badania wyraźnie pokazują, jak oszuści dosłownie zalali Wielką Brytanię fałszywymi wiadomościami dotyczącymi dostawy paczek. Działają na skalę przemysłową, próbując wykorzystać bezprecedensowe warunki pandemii" - komentował Adam French, ekspert ds. praw konsumentów w "Which?".

Ponad 60% Brytyjczyków otrzymało "fejkowego" SMS`a dotyczącego zakupów przez internet

70% osób, które zgłosiły otrzymanie takiego fałszywego SMS-a, stwierdziło, że natychmiast zorientowało się z czym na do czynienia. Z kolei jedna osoba na 30 przyznała się, że straciła pieniądze w wyniku oszustwa.

Dość powiedzieć, że jak wynika z danych przedstawionych przez Action Fraud, brytyjskie centrum zgłaszania oszustw, w pierwszym tygodniu grudnia 2020 aż 35 osób stało się ofiarami tego typu oszustwa. Łącznie stracili oni 103 tysiące funtów w wyniku pojedynczego ataku oszustów, którzy podawali się za DPD.

Jak nie paść ofiarą "fake delivery scam"?

"Kurierzy i branża telekomunikacyjna muszą podjąć dalsze kroki w celu ochrony konsumentów, utrudniając oszustom wykorzystywanie słabości systemowych w celu dotarcia do potencjalnych ofiar oraz zwiększając świadomość ludzi i uczyć ich, jak wykrywać takie oszustwa" - dodawał French.