Czym jest Carer’s Allowance? O zasiłek można ubiegać się w czasie pandemii także za opiekę zdalną

Carer’s Allowance jest zasiłkiem dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać ten rodzaj pomocy finansowej (w wysokości 67,25 funtów tygodniowo), nie musimy być krewnymi osób, którymi się opiekujemy, ani mieszkać z nimi. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Carer’s Allowance?

W przypadku, gdy opiekujemy się kimś co najmniej 35 godzin w tygodniu (w trakcie pandemii nawet "zdalnie"), kto pobiega określone zasiłki, możemy być uprawnieni do 67,25 funtów tygodniowo w ramach zasiłku dla opiekunów, tzw. Carer’s Allowance.