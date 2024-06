Czym aktywiści spryskali Stonehenge przed przesileniem letnim?

W środę aktywiści z Just Stop Oil spryskali Stonehenge zmywalną pomarańczową farbą proszkową. Akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne miała miejsce zaledwie dzień przed przesileniem letnim. W jego czasie tysiące ludzi gromadzi się w tym historycznym miejscu.

Policja Wiltshire aresztowała dwójkę aktywistów z Just Stop Oil po spryskaniu przez nich kamieni Stonehenge pomarańczową farbą zmywalną. Na nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych widać dwie osoby w białych koszulach podbiegające do monolitów i spryskujące je farbą proszkową.

W momencie całej akcji przechodnie próbowali powstrzymać aktywistów odciągając ich od monolitów. Po tym, jak spryskano farbą kilka kamieni, protestujący usiedli na trawie.

Na oddzielnym filmie opublikowanym przez Just Stop Oil widać, jak kilku policjantów aresztuje aktywistów i wyprowadza z miejsca zdarzenia.

Spryskanie Stonehenge farbą przez aktywistów zostało potępione zarówno przez Rishi Sunaka jak i Keir Starmera.

– To haniebny akt wandalizmu wobec jednego z najstarszych i najważniejszych pomników w Wielkiej Brytanii i na świecie. Just Stop Oil powinno się wstydzić za swoich działaczy, a oni i wszyscy z nimi powiązani, w tym pewien darczyńca z Partii Pracy, powinni natychmiast potępić ten haniebny czyn – powiedział Sunak.

Z kolei lider Partii Pracy, Keir Starmer powiedział:

– Szkody wyrządzone Stonehenge są oburzające. Just Stop Oil są żałośni. Osoby odpowiedzialne muszą stawić czoła pełnej mocy prawa.

Głos w sprawie zabrała także rzeczniczka English Heritage:

– Kilka kamieni Stonehenge obrzucono pomarańczową farbą w proszku. Oczywiście jest to niezwykle przygnębiające i nasi pracownicy badają rozmiary zniszczeń. Stonehenge pozostaje otwarte dla ludzi.

🚔 ARRESTED AT STONEHENGE

⛓️ Rajan and Niamh have been taken into custody after covering #Stonehenge in orange powder paint.

🧡 The paint is made of cornstarch, which will wash away in the rain, but the urgent need for effective government action to mitigate the catastrophic… pic.twitter.com/KKXuBrhWCn

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024