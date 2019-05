Czy życie w Wielkiej Brytanii się zmieniło? Jak teraz mieszka się Polakom na Wyspach?

Wielu Polaków deklaruje, że chce zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, jednak część z nich nie ukrywa, że życie w UK zmienia się coraz bardziej – ceny wynajmu i żywności rosną. Jakie jest zdanie naszych rodaków na temat obecnej sytuacji na Wyspach?

Z najnowszych danych NBP wynika, że aż 60 proc. Polaków mieszkających w UK „nie zamierza podejmować żadnych dodatkowych działań” w związku z Brexitem. W tym 29 proc. z nich ma status rezydenta, a 47 proc. chce się o niego starać. Ogółem 84 proc. badanych powiedziało, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie wpływa na ich decyzję o długości pozostania za granicą.

Faktem jest jednak to, że warunki życia na Wyspach nie są już takie same jak jeszcze parę lat temu. W jednej z grup na Facebooku wielu Polaków mieszkających w UK podzieliło się swoją opinią na temat tego, jak im się obecnie żyje w Wielkiej Brytanii.

Jedna z użytkowniczek pisze: „Coraz mniej pracy w naszych okolicach i nie mówię tu o pracy za np. 2000 netto na rękę, tylko nawet takiej podstawowej pracy jest coraz mniej. Oczywiście w każdym mieście jest inaczej, w innych miastach może jest inaczej. Ja po prostu mówię o tym, jak jest na północy w Hull, Doncaster itp. My to odczuwamy mimo bardzo dobrego angielskiego mimo bogatego doświadczenia itp. Niektórzy powiedzą, że jak ktoś chce to znajdzie, jest w tym też prawda, ale za podstawowe wynagrodzenie bardzo ciężko będzie wyżywić rodzinę.”

Znaczna część osób zgodziła się z tym, że ceny żywności oraz wynajmu poszły w Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie górę i... „nie jest kolorowo”.

Ktoś dodał: „Tylko gdzie uciekać, jak i w Polsce non stop wszystko drożeje. 3 lata temu kupowałem hummus X za 4,49, dziś za 6,99; brokuł za 7zł, chleb 4,49; wynajem 2 pokojowego Gdańsk/Kraków/Poznań - 2000zł z opłatami”.

Nie wszyscy zgadzają się jednak z przedstawionymi wyżej opiniami i twierdzą, że wiele zależy od okoliczności i nastawienia danej osoby.

„Dobrze się żyje wszędzie, gdy są chęci rozwoju, umiejętności, ambicje, bez względu na lokalizację. Jeśli ktoś jest "nie będę" to pomarudzi i ucieknie do Polski "za chlebem". Wszystko zależy od tego, co robisz lub co chcesz robić”.

A Wam, drodzy Czytelnicy, jak mieszka się na Wyspach? Podzielcie się z nami swoją opinią i napiszcie na adres: [email protected] z dopiskiem „Życie w UK”.

