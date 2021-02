Czy po Brexicie nadal warto mieszkać w UK? Polacy zabrali głos [video]

Rok 2021 jest szczególnie trudny dla mieszkających w Wielkiej Brytanii Polaków. Ale to nie sam Brexit spowodował, że życie emigrantów jest trudniejsze niż dotychczas. Kolejne lockdowny zablokowały brytyjską gospodarkę. Coraz częściej mówi się o zmiennych nastrojach wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, lecz dopiero publikacja filmu “Promuję nową normalność w Wielkiej Brytanii” wywołała prawdziwą dyskusję w internecie.

Brexit i lockdown - zamknięcie brytyjskiej gospodarki

“Mamy skutki, nie mamy przyczyn” - tak o sytuacji w Wielkiej Brytanii mówi autor filmu i tym samym prowokuje do zabrania głosu mieszkańców Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Film w ciągu tygodnia miał ponad 181 tysięcy wyświetleń i blisko 1200 komentarzy, a autor filmu został nazwany “głosem Polonii w UK”.

Nie tylko nowe kryteria przyjazdu do pracy w UK omawiane w filmie wydają się być absurdalne. Poziom wymaganego wynagrodzenia oznacza, że emigranci pracujący “na zmywaku”, a nawet w zawodach nauczyciela czy pielęgniarki, nie mieliby dziś szansy na przyjazd, pracę i godne życie, jakie sobie dzięki niej zapewniają. Jeśli jednak już mieszkają na Wyspach i wysyłali paczki do rodziny w Polsce, to teraz zetknęli się z nowymi procedurami, biurokracją celną i kosztami. Jeden z widzów, Bartosz Nowakowski, tak skomentował nową rzeczywistość:

Paczki od/do rodziny to "pikuś". W ramach wlasnej dzialalnosci importowalem materialy do pracy dla siebie, ale palety z moim towarem stoja na granicy juz od zeszlego roku... Dzieki Borys!”[pisownia oryginalna - przyp.red]

Polacy szybko adaptują się do nowych realiów życia w UK

Brexit nałożył się na globalną pandemię, co spowodowało, że wielu Polaków straciło pracę, niektórzy przeszli na postojowe (furlough) i czekają co dalej, ale znaczna część wykorzystała kryzys do dokonania zmian.

Komentujący film bima1 napisał:

Zamawiałem odczynniki do produkcji z fabryki w UK, po ostatnim zamówieniu znalazłem zamienniki w Niemczech w BASF bo nie ma problemów z odprawami a towar mam w 4 dni w magazynie. Ciekawe ile firm zrobiło tak jak moja. Ciekawe za jaki czas UK zacznie się dusić własnymi brexitowymi wymiocinami [pisownia oryginalna - przyp.red]

Wnioskując po komentarzach pod filmem, mimo że obiektywnie na emigracji w UK jest obecnie ciężej, to Polacy głównie żartują z nowych realiów i w większości na razie nie zamierzają wyjeżdżać. Nie do końca jednak wierzą w oficjalny przekaz medialny BBC czy Sky News. Ale i tu Polacy widzą plusy w porównaniu do polskich realiów. Internauta elpatricco podsumował:

W telewizji w UK przynajmniej zadają niewygodne pytania.

