Czy za zorganizowanie przyjęcia urodzinowego małżonka można wziąć od gości opłatę? Brytyjka sprowokowała gorącą dyskusję

„Myślę, że to w porządku. Po prostu trzeba się upewnić, że ludzie o tym wiedzą, by mogli się na przyjęcie złożyć”;

„Myślę, że to w porządku. Po prostu trzeba się upewnić, że ludzie o tym wiedzą, by mogli się na przyjęcie złożyć”;

„Myślę, że to w porządku. Po prostu trzeba się upewnić, że ludzie o tym wiedzą, by mogli się na przyjęcie złożyć”;

„Ogólnie rzecz biorąc to myślę, że lepiej jest zrobić przyjęcie, na które nas stać, niż prosić ludzi o zapłatę (…) Ale tylko ty znasz swoich przyjaciół”;

„Ogólnie rzecz biorąc to myślę, że lepiej jest zrobić przyjęcie, na które nas stać, niż prosić ludzi o zapłatę (…) Ale tylko ty znasz swoich przyjaciół”;

„Ogólnie rzecz biorąc to myślę, że lepiej jest zrobić przyjęcie, na które nas stać, niż prosić ludzi o zapłatę (…) Ale tylko ty znasz swoich przyjaciół”;

„Moim zdaniem, jeśli się zaprasza ludzi na imprezę, to się za nią płaci. Jest w bardzo złym guście prosić ich o złożenie się na przyjęcie”;

„Moim zdaniem, jeśli się zaprasza ludzi na imprezę, to się za nią płaci. Jest w bardzo złym guście prosić ich o złożenie się na przyjęcie”;

„Moim zdaniem, jeśli się zaprasza ludzi na imprezę, to się za nią płaci. Jest w bardzo złym guście prosić ich o złożenie się na przyjęcie”;

„Uważam, że to bardzo niegrzeczne, zapraszać ludzi na świętowanie jakiegoś wydarzenia, a następnie oczekiwać, że goście za to zapłacą”;

„Uważam, że to bardzo niegrzeczne, zapraszać ludzi na świętowanie jakiegoś wydarzenia, a następnie oczekiwać, że goście za to zapłacą”;

„Uważam, że to bardzo niegrzeczne, zapraszać ludzi na świętowanie jakiegoś wydarzenia, a następnie oczekiwać, że goście za to zapłacą”;