Czy za granicą Polak-imigrant zawsze będzie tylko gościem?

Czy uważasz, że imigranci, którzy żyją i pracują w innym, niż swoja ojczyzna, kraju, zawsze będą traktowani przez jego mieszkańców tylko, jako "goście"? Co sądzisz na ten temat? Weź udział w naszej ankiecie!

Jeden z użytkowników serwisu społecznościowego Wykop, który chciał zachować anonimowość, zastanawia się jak wygląda sytuacja Polaków za granicą. "Co sądzicie o tym że za granicą wielu Polaków uważa, że zawsze będą tu [na imigracji] traktowani jako goście. Czujecie się tu [na imigracji] jak u siebie, czy może jesteście tu tylko by zarobić i wrócić do PL?" - zapytał innych wykopowiczów.

"Mieszkam od kilku lat w UK i czuje się jak u siebie. W PL byłem 3 lata temu i w ogóle mnie nie ciągnie tam. Rodzice jak chcą mnie widzieć to zadzwonią albo przylecą. Znajomi dawno o mnie zapomnieli. Osobiście jest mi tu dobrze i nie chciał bym zmieniać kraju na inny" - pisze jeden z użytkowników Wykopu.

"Z jednej strony maja racje - nigdy nie będziesz lokalsem bo nie znasz zażyłości z tej miejscowości, nie chodziłeś tam do szkoły, nie masz prawdziwych przyjaciół z lat szkolnych, ani znajomych innych niż z pracy" - pisze inny.

