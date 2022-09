Czy za e-receptę uzyskaną podczas e-konsultacji należy zapłacić?

artykuł sponsorowany

Pacjent może uzyskać e-receptę zarówno stacjonarnie, jak i w czasie e-wizyty, czyli na odległość. Wizyty online mają wiele zalet – przede wszystkim nie wymagają rejestracji z wyprzedzeniem, czy też wychodzenia z domu i dojazdu do lekarza. Czy jednak za e-receptę wystawianą przez lekarza na e-wizycie trzeba zapłacić? Sprawdzamy!

Czym jest i jak zamówić receptę online?

Elektroniczna recepta, w skrócie nazywana również bardzo często e-receptą, jest dokumentem cyfrowym, który zastąpił dotychczas znane pacjentom recepty papierowe. Jest to duże ułatwienie zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, poza tym z ułatwienia korzystają również farmaceuci. E-recepty wystawia się na dany numer PESEL i zapisywane są w historii medycznej pacjenta, poza tym można mieć do nich wgląd w dowolnym momencie. E-receptę można otrzymać nie tylko od lekarza przyjmującego na NFZ, ale też od lekarza przyjmującego prywatnie.

Nie tylko stacjonarnie pacjent może uzyskać e-receptę. Lekarze mogą przepisywać leki również na odległość, po konsultacji zdalnej z pacjentem, czego przykładem jest e-recepta na stronie NaszaRecepta. Jak zamówić receptę online? Pacjent zamówić jej nie może, ale może lekarzowi zgłosić zapotrzebowanie na dane leki, a jeśli ich przepisanie będzie zasadne, pacjentowi uzyska e-receptę online. Tanio, szybko, profesjonalnie i bezproblemowo – tak najczęściej pacjenci opisują konsultacje zdalne z lekarzami.

E-recepta – lekarze wystawiają ją za darmo?

Udając się do lekarza przyjmującego w ramach umowy z NFZ, ubezpieczony pacjent nie musi pokrywać kosztów z własnej kieszeni. Zarówno kontakt z lekarzem, jak i wystawione w czasie konsultacji recepty, skierowania czy zwolnienia są bezpłatne. Jeżeli natomiast pacjent decyduje się na wizytę prywatną u lekarza, całość wygląda nieco inaczej. Prywatne konsultacje z lekarzem nie są pokrywane ze środków NFZ, co oznacza, że pacjent musi pokryć ich koszty z własnej kieszeni.

Wystawienie e-recepty nigdy nie jest usługą płatną, bez względu na to, czy pacjent udaje się do lekarza na NFZ, czy też prywatnie. E-recepty nie kosztują i wniesienie opłaty nie warunkuje tego, że pacjent e-receptę otrzyma oraz odwrotnie – brak opłaty nie oznacza, że pacjent e-recepty nie otrzyma. Podstawową kwestią warunkującą wystawienie e-recepty są wskazania i brak przeciwwskazań do leczenia danym medykamentem, a nie zasobność portfela pacjenta.

Koszty związane z otrzymaniem e-recepty – co trzeba wiedzieć?

Za wystawienie e-recepty pacjent nie płaci, podobnie jak za wystawienie e-skierowania, czy też e-zwolnienia. Decydując się jednak na konsultacje prywatne z lekarzem, których efektem może być e-recepta, trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty. Będzie ona dotyczyć jednak samej konsultacji prywatnej z lekarzem, a nie wystawienia e-recepty. Mowa w tym przypadku również o e-konsultacjach, jeśli odbywają się one prywatnie.

Uiszczenie zapłaty za prywatną konsultację z lekarzem nie stanowi gwarancji, że pacjent otrzyma e-receptę. Może się bowiem zdarzyć, że dana osoba w opinii lekarza nie ma wskazań do stosowania danego leku, czy też posiada przeciwwskazania medyczne, by dany środek przyjmować – w tym przypadku lekarz ma prawo odmówienia wystawienia e-recepty. Trzeba pamiętać, że każdorazowo to lekarz podejmuje decyzję o tym, czy danemu pacjentowi przepisać lek i to lekarz za swoją decyzję potem odpowiada. Sprawdzenie w wywiadzie medycznym, czy pacjent może bezpiecznie dany lek przyjmować, jest zatem koniecznością.

