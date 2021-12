Czy z Polski można przywozić mięso do UK po Brexicie? Odpowiadamy!

Przywożenie jedzenia na "własny użytek" do Wielkiej Brytanii z Polski

Fot: Pixabay

Jak wyglądają regulacje dotyczące przywożenia na własny użytek jedzenia z Polski, na przykład wyrobów mięsnych, do Wielkiej Brytanii? Oto wszystko, co powinniście na ten temat wiedzieć!

Na jednej z popularnych grup powrotowych na FB pojawiło się takie zapytanie:

Jak wyglądają oficjalne regulacje po Brexicie

Oto pytanie, które zostało zadane: "Dzien dobry.Czy jest mozliwosc przewozu cwiartki swini do UK.Przed swietami rodzina chce zabic swinke i przywiezc swiezonke" (zachowaliśmy oryginalną pisownę).

To pytanie dla wielu może wydawać się śmieszne, ale wzbudziło wiele reakcji wśród naszych rodaków. Zastanawiano się jak wyglądają przepisy w tym względzie, pojawiły się także niesprawdzone, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje. Jak więc wygląda obecnie sytuacja prawna w tej kwestii? W przygotowaniu tego materiału posiłkowaliśmy się oficjalnymi i aktualnymi informacjami zamieszczony na brytyjskich stronach rządowych i w razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii odsyłamy właśnie na nie.

Zatem, jak wyglądają regulacje prawne w tej kwestii?

Przywożenie jedzenia na "własny użytek" do Wielkiej Brytanii

Zasady sprowadzania mięsa, nabiału, ryb i innych produktów zwierzęcych zależą od kraju, z którego są sprowadzane. Przywożąc je z krajów nalezących do UE (a więc także i POLSKI), ze Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Wysp Owczych i Grenlandii do użytku osobistego można wwieźć do UK:

mięso

nabiał

ryby

inne produkty pochodzenia zwierzęcego – np. jaja i miód

Jeśli przywozisz żywność z kraju spoza UE, nie będącego Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Liechtensteinem, Wyspami Owczymi lub Grenlandią, to obowiązują następujące zasady:

NIE można wwieźć:

mięso lub produktów mięsnych

mleko lub produktów na bazie mleka, z wyjątkiem mleka dla niemowląt w proszku, żywności dla niemowląt lub specjalnej żywności (w tym karmy dla zwierząt domowych) potrzebnej ze względów medycznych

MOŻESZ wwieźć (do 2 kg na osobę):

miód

mleko w proszku dla niemowląt, karma dla niemowląt lub specjalna karma (w tym karma dla zwierząt domowych) potrzebna ze względów medycznych – można ją przywieźć tylko wtedy, gdy nie musi być przechowywana w lodówce przed użyciem i znajduje się w nieotwieranym, markowym opakowaniu (chyba że jest aktualnie używana)

skorupiaki, takie jak małże lub ostrygi

ślimaki (muszą być zakonserwowane lub wyłuskane, ugotowane i przygotowane)

żabie udka (musi to być tylna część żaby z usuniętą skórą i narządami wewnętrznymi)

mięso owadów

MOŻESZ wwieźć do 20 kg ryb, w tym:

świeża ryba - musi być wypatroszona

produkty rybne

ryby przetworzone - muszą być suszone, gotowane, peklowane lub wędzone

homary

krewetki

Nie możesz przywieźć kawioru pochodzącego z niektórych gatunków chronionych, takiego jak kawior z łososia.

Prawo w tej kwestii jest jasne - jak to jednak wygląda w praktyce? Czy na lotnisku albo na granicy mieliście z tym jakieś problemy? Czekamy na wasze głosy w tej sprawie. Podzielcie się z innymi Polakami waszymi doświadczeniami w tej kwestii i piszcie komentarze na naszym FB!