Czy aktualnie wycieczki na plażę są legalne w UK? Wyjaśniamy zasady dotyczące wyjazdów wielkanocnych

Fot. Getty

Przed nami długi świąteczny weekend. Jakie zasady dotyczące wycieczek na plażę czy w inne miejsca będą obowiązywać w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej? Wyjaśniamy.

Przed nami cztery dni wolne od pracy z okazji Świąt Wielkanocnych, a na Wyspy zawitała pierwsza w tym roku wiosenna pogoda. W związku z tym wiele osób z pewnością planuje krótkie weekendowe wypady, wyjazdy nad morze czy spacery po parkach. Czy jednak krótkie jednodniowe wycieczki są legalne według aktualnie obowiązujących zasad lockdownu w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa?

Czy wycieczki na plażę są legalne w Anglii?

Według zasad, które zaczęły obowiązywać w poniedziałek 29 marca - wraz z kolejnym etapem wychodzenia z lockdownu - w Anglii zniesiono regułę „stay at home” i zastąpiono ją regułą „stay local”. Nie podano jednak żadnych precyzyjnych wytycznych, dotyczących tego, jaka odległość od domu oznacza „lokalnie”. W związku z tym według aktualnych zasad można swobodnie wybrać się na jednodniową wycieczkę do dowolnego miejsca w Anglii. Należy jednak pamiętać, że nocowanie poza miejscem zamieszkania nie jest dozwolone.

Mimo że jednodniowe wycieczki na plażę czy do lasu nie są łamaniem prawa, władze apelują jednak, by bez wyraźnej potrzeby nie oddalać się zbyt daleko od miejsca zamieszkania oraz by każdy zachowywał się odpowiedzialnie i ostrożnie, myśląc nie tylko o sobie, ale też o innych ludziach. Ważną zasadą, o której trzeba pamiętać, to zasada dystansu społecznego. Rządowe wytyczne wskazują, by unikać zatłoczonych miejsc, godzin największego ruchu oraz podróży transportem publicznym. Wciąż zabronione są podróże zagraniczne.

Dodatkowo, należy pamiętać o innych zasad, które obowiązują niezależnie od tego, jak daleko od domu się wybierzemy. Przede wszystkim, w miejscach publicznych (również tych na świeżym powietrzu, takich jak parki czy plaże) obowiązuje reguła sześciu osób. Oznacza to, że w naszej wycieczce może uczestniczyć jedynie sześć osób z różnych gospodarstw domowych. Władze zalecają także, aby unikać wspólnego podróżowania samochodem z osobami, z którymi się nie mieszka lub które nie są w naszej support bubble.

Czy wycieczki na plażę są legalne w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej?

Według zasad obowiązujących aktualnie w Szkocji, wycieczki jednodniowe na plażę czy w jakiekolwiek inne miejsca w kraju pozostają nielegalne do 2 kwietnia. Zasada „stay at home” w piątek 2 kwietnia ma zostać zastąpiona zasadą „stay local”. W Walii jednodniowe wycieczki na plażę lub też w inne miejsca na świeżym powietrzu są dozwolone. Mieszkańcy Walii mogą swobodnie podróżować w obrębie kraju od 27 marca. Z kolei w Irlandii Północnej zasada „stay at home” ma obowiązywać co najmniej do 12 kwietnia.