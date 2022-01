Czy wszystko w UK drożeje? NIE! Ceny tych produktów w 2021 roku SPADŁY!

Fot: Pxhere

Inflacja osiągnęła najwyższy wskaźnik od dekady i dobiła do 5,1 proc. Ceny w UK idą w górę, ale czy tak naprawdę wszystko drożeje? Czy ceny jakichś konkretnych produktów spadły? Sprawdźmy!

Na łamach portalu "The Daily Mirror" wzięto pod lupę obecną sytuację ekonomiczną w Wielkiej Brytanii, która tak mocno daje się we znaki wszystkim gospodarstwom domowym. Tak, ceny rosną i fakt ten dotyczy większości rzeczy, które możemy kupić w sklepach, ale nie jest tak, że koszty wszystkiego idą w górę! Jak się okazuje niektóre artykuły w ostatnim czasie wcale nie zdrożały, ale wręcz.... potaniały! O co konkretnie chodzi? Przyjrzyjmy się wynikom ustaleń poczynionych przez dziennikarzy "Mirrora"!

Czy ceny wszystkich produktów w UK poszły w górę?

Miłośnicy kuchni śródziemnomorskiej i włoskich przysmaków mogą zacierać ręce. Według oficjalnych danych Office for National Statistics ceny pizzy i kiszu (quiche) spadły w ciągu ostatniego roku o 7,6 procent. Zmiana ta wynika z tego, że kluczowy składnik - mąka - potaniał o 10,3 proc. do końca 2021 roku. Przełożyło się to również na średnie ceny makaronów i kuskusu, które stały się niższe w tym okresie o 5,2 proc. Co ciekawe, pomimo spadku cen mąki, inne produkty bazujące na niej, takie jak chleb i wyroby piekarnicze, poszły w górę, choć tylko o 1,5 procenta.

Ceny suszonych, solonych i wędzonych mięs spadły o prawie 1 procent, podobnie jak świeże ryby. Cena chłodzonych ryb spadła o 1,8 proc. Przetworzone ryby i owoce morza spadły o 1 proc. Zakup ziemniaków stał się tańszy o (zaledwie!) 0,4 procent ale, co dziwne, ceny chipsów ziemniaczanych wzrosły o 7,3 procent. Ceny pozostałych warzyw korzeniowych spadły o 1,4 proc.

Co potaniało w brytyjskich sklepach?

Interesująca przedstawia się również sytuacja na rynku ubezpieczeń. Według ustaleń "Mirrora" to najlepszy czas na wykupienie polisy, choć wydaje się, że tu kwestia jest dość skomplikowana! Ubezpieczenia mienia spadły w tym okresie o 6,7 proc., a komunikacyjne - o 4,4 proc. Niemniej, w ostatecznym rozrachunku może okazać się, że zapłacimy więcej! Wynika to z nowych przepisów, które wchodzą w życie w 2022. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: "WAŻNE: W 2022 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące cen ubezpieczeń domów i samochodów".

Ceny jakich produktów jeszcze spadły? Ceny butów dla niemowląt i dzieci zmniejszyły się o 1 proc., przełamując podwyżkowy trend wśród cen obuwia damskiego (o 2,1 proc.) i męskiego o 2,3 proc. Ogrodnicy i majsterkowicze również zauważyli duże oszczędności, ponieważ koszty narzędzi ogrodniczych i domowych spadły o 1,5 procent, ale na początku 2021 r. o kolejne 7,8 procent. Testy ciążowe i cewki antykoncepcyjne również odnotowały spadki cen w 2021 r., sięgające do 10,7 proc.!