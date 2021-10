Czy wkrótce inflacja w UK będzie tak samo wysoka, jak w Polsce?

Inflacyjny wyścig trwa w najlepsze - już wkrótce UK może "dogonić" Polskę pod tym względem, jak czytamy na łamach "Money.pl". Bank of England szykuje się do działania...

Jak podaje w oficjalnym komunikacie GUS we wrześniu 2021 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu do września 2020 r. wzrosły o 5,9% (wskaźnik cen 105,9). Z kolei w stosunku do sierpnia 2021 roku wzrosły one o 0,7% (wskaźnik cen 100,7). Pod tym względem sytuacja w naszym kraju nie jest najlepsza. Ekonomiści szacują, że w październiku inflacja r/r przekroczy 6 proc. Ostatni raz z tak galopującą inflacją mieliśmy do czynienia w czerwcu 2001 r., gdy wyniosła ona 6,2 proc. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Powrót do Polski jest coraz bardziej nieopłacalny? Inflacja nad Wisłą bije dawno niewidziane rekordy" i właśnie do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły. A jak wypada porównanie naszego kraju z sytuacją inflacyjną w UK?

Jak wygląda sytuacja w Polsce, a jak w UK?

Jak kształtuje się inflacja na Wyspach? Według oficjalnych danych stopa inflacji we wrześniu nieznacznie... zmalała. Wskaźnik Consumer Prices Index (CPI) zmniejszył się do poziomu 3.1%, gdy w sierpniu wynosił 3.2%, według danych ONS. Dodajmy, że cel inflacyjny wyznaczony przez Bank of England wynosi 2 procent. Więcej w związku z tą sprawą pisaliśmy w artykule "Rodzinne budżety w UK "stracą" 1000 funtów w przyszłym roku". Czy Wielka Brytania ma szansę "dogonić" Polskę pod względem inflacji?

Prezes Bank of England, Andrew Bailey, potwierdził, że nadszedł czas na działania, w związku z czym możemy oczekiwać jakichś ruchów w kwestii stóp procentowych. Obecnie znajdują się one na historycznie niskim poziomie 0,1 proc (od marca 2020). Główny ekonomista Banku Anglii Huw Pill obawia się, że inflacja w UK sięgnie 5 procentu na początku przyszłego roku. "To bardzo niewygodne dla banku centralnego, którego celem jest ograniczenie inflacji do 2 proc." - komentował Pill dla "Financial Times". W związku z tymi prognozami już 4 listopada ma zapaść decyzja w sprawie stóp procentowych.

Decyzje w kwestii stóp procentowych zostana podjęte 4 listopada

A co o tym wszystkim myślą zwykli Brytyjczycy? Jak wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych przez GfK, które przytacza portal "Money.pl", część mieszkańców UK spodziewa się wzrostu inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Takie zdanie wyraziło 48 procent ankietowanych, gdy we wrześniu było ich tylko 34...