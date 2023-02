Czy Wielkiej Brytanii po raz kolejny w tym roku grozi susza? Tak skąpej ilości opadów nie zanotowano tu w lutym od 30 lat

Czy Wielkiej Brytanii znów grozi w tym roku susza? Już w zeszłym roku, z powodu fatalnej sytuacji hydrologicznej, w wielu regionach UK wprowadzane były restrykcje dotyczące zużycia wody, w tym zwłaszcza zakaz korzystania z węży ogrodowych. W tym roku jednak, jak ostrzegają eksperci, zakazy te mogą być jeszcze częstsze i jeszcze bardziej restrykcyjne.

Od 30 lat w Anglii nie było tak suchego lutego, jak w tym roku

The National Drought Group, złożona z decydentów wyższego szczebla z Environment Agency, rządu, spółek wodociągowych oraz znaczących grup rolniczych i środowiskowych, nie ma dla nas dobrych wieści. Okazuje się, że tak suchego miesiąca lutego nie było w Anglii od przeszło 30 lat.





The National Drought Group (NDG), która doradza rządowi ostrzegła, że Wielka Brytania może potrzebować dalszych zakazów i ograniczeń dotyczących wody. Przez skąpą ilość opadów, aż 63 proc. rzek ma poziom wody poniżej normalnego poziomu o tej porze roku, a poziom wody w niektórych zbiornikach jest niższy niż przewidywano. The National Drought Group wtóruje w tym względzie Met Office, informując, że „do 20 lutego można spodziewać się około 71 proc. całkowitej średniej opadów w miesiącu”, ale w „Wielkiej Brytanii [odnotowano] do tej pory jedynie 36 proc. (34,5 mm) [spodziewanych opadów]”. Jeśli chodzi o Szkocję, to kraj ten zanotował 59 proc. (83,5 mm) średnich opadów w lutym, natomiast na południu Anglii ilość opadów wyniosła zaledwie 6 proc. (3,8 mm).

Wyspiarze muszą się przygotować na najgorsze?

Po zeszłorocznych zakazach używania węży ogrodowych i przy tak skąpych opadach, jakie notowane są obecnie w UK – zwłaszcza w Anglii, ale także w innych regionach kraju, The National Drought Group ostrzega, że Brytyjczycy muszą się przygotować na najgorszy scenariusz. - Członkowie [NDG] przygotowują się na najgorszy scenariusz, na kolejne gorące, suche lato i zarządzają zasobami wodnymi tak, aby zmniejszyć ryzyko konieczności zastosowania środków [dedykowanych okresowi] suszy”. Niestety doradzająca rządowi The National Drought Group przewiduje, że Wielka Brytania może potrzebować dalszych zakazów i ograniczeń dotyczących zużycia wody. A musimy mieć świadomość tego, że niedobór wody może też wpłynąć na dostępność warzyw – zwłaszcza dlatego, że dwa kluczowe regiony rolnicze w Wielkiej Brytanii - East Anglia i Devon - wciąż doświadczają suszy.

Problemy z suszą w 2022 roku

Brytyjczycy muszą się zatem przygotować na kolejne niedogodności. Obok wysokich cen energii, najwyższej od 40 inflacji, pogarszającej się stopy życia, niedoborów siły roboczej, masowych strajków w sektorze publicznym – już wkrótce mogą oni znów zostać postawieni w obliczu zakazu podlewania przydomowych ogródków lub chłodzenia się latem w przydomowych basenach. Tak właśnie stało się latem 2022 roku, gdy z powodu wyraźnych braków wody, stan suszy, a co za tym idzie restrykcje dotyczące korzystania np. z węży ogrodowych, Environment Agency ogłosiła m.in. w Devon i Kornwalii, Solent i South Downs, Kent i południowym Londynie, Herts i północnym Londynie, East Anglii, regionie Tamizy, Lincolnshire i Northamptonshire, East Midlands czy w południowo-zachodniej Walii. W lecie zeszłego roku Natural Resources Wales informowało, że w lipcu w całej Walii opady wynosiły zaledwie 65,5 proc. średnich opadów w tym okresie. Poziom rzek był niższy niż normalnie o tej porze roku, z tym że poziom wody w rzekach Ewenny, Teifi i Taf był „wyjątkowo niski”.

Co oznacza wprowadzenie stanu suszy?

Wprowadzenie stanu suszy w poszczególnych regionach UK wiąże się z wdrażaniem restrykcji dotyczących korzystania z wody. Wraz z ogłoszeniem tej decyzji firmy wodociągowe muszą wprowadzać w życie swoje plany dotyczące suszy – wcześniej uzgodnione z Environment Agency – które obejmują między innymi tymczasowy zakaz używania węży do podlewania ogrodów, czyszczenia samochodów lub napełniania brodzików. Plany dotyczące suszy umożliwiają również firmom wodociągowym na ubieganie się o pozwolenie na pobór większej ilości wody z rzek, zbiorników lub warstw wodonośnych. W tym samym czasie rolnicy mogą zostać poproszeni o ograniczenie nawadniania upraw za pomocą nawadniania zraszającego. Z kolei ze strony rządu mogą zostać wprowadzone restrykcje dotyczące korzystania z wody w ramach produkcji przemysłowej.





