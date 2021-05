Czy Wielka Brytania to najlepszy kraj na świecie? Ten film pomoże ci się w tym utwierdzić [video]

Po Brexicie wyjazd na stałe do Wielkiej Brytanii jest dla Polaków o wiele trudniejszy. Tym bardziej staje się ona pożądanym kierunkiem migracji zarobkowej. Zauważył to Polak mieszkający od kilkunastu lat w Anglii i postanowił opowiedzieć o tym, co on ceni w kraju, który wybrał na swoją drugą ojczyznę. Cenne uwagi spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem komentujących film.