Czy Wielka Brytania będzie przyjmować uchodźców z Ukrainy?

Rząd Wielkiej Brytanii w ramach działań wymierzonych w Rosję zdecydował się na nałożenie sankcji, zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej oraz militarne wsparcie wschodniej flanki NATO. Na jakie dalsze kroku zdecydują się władze w UK? Czy Boris Johnson podejmie decyzję o przyjęciu uchodźców z Ukrainy na Wyspy?

Brytyjskie Home Office już zapowiedziało wprowadzenie specjalnego pakietu ułatwień wizowych dla Ukraińców, jednak tylko dla tych, którzy już przebywają na Wyspach. Dzięki temu procedury związane z przedłużenie ich wiz i zalegalizowaniem dalszego pobytu mają być ułatwione. Wszystkie te zmiany mają dotyczyć wyłącznie tych Ukraińców, którzy mają ważną wizę, a więc na przykład studentów, pracowników sezonowych, pracowników korzystających z systemu punktowego czy osób korzystających z wiz turystycznych. "Stoimy ramię w ramię z Ukrainą w obliczu tego niesprowokowanego i antydemokratycznego aktu rosyjskiej agresji. Zarządziłam w trybie natychmiastowym zmiany w naszej polityce wizowej, aby dać pewność naszym ukraińskim przyjaciołom i kolegom mieszkającym, pracującym i studiującym w Wielkiej Brytanii" - komentowała Priti Patel, stojąca na czele Home Office.

Priti Patel znajduje się pod presją organizacji charytatrywnych

Co jednak z uchodźcami? Pomimo powyższych deklaracji solidarności z Ukrainą, Home Office w oficjalnym komunikacie podkreśliło, iż priorytetem są obywatele brytyjscy i ich rodziny. Rzecznik brytyjskiego odpowiednika ministerstwa spraw wewnętrznych zaznaczył, iż w miarę rozwoju sytuacji strona brytyjska będzie współpracować z partnerami międzynarodowymi w kwestiach obejmujących migrację. Jakie to będą konkretne działania? Nie wiadomo...

Minister Patel znajduje się pod naciskiem organizacji charytatywnych, aby podjęć bardziej konkretne działania w tym celu. W liście podpisanym przez największe organizacje tego typu (między innymi Rescue Committee UK, the Refugee Council) wystosowano apel o takie samo wsparcie dla Ukrainy, jak miało to miejsce w 1992 roku w przypadku Jugosławii. Co ciekawe, Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych (LGA) poinformowało, że lokalne władze są gotowe do współpracy z rządem w celu wspierania wszelkich programów pomocy rodzinom uciekającym z Ukrainy.

W swoim oficjalnym komunikacie Downing Street 10 zapewnia, że "niezwykle ściśle współpracuje z sąsiadami Ukrainy", aby wesprzeć ich działania mające na celu przyjmowanie uchodźców. Poza tym, specjalne zespoły desygnowane przez Foreign Office zostały wysłane do o krajów takich jak Węgry, Rumunia, Słowacja i Mołdawia. Mają tam przede wszystkim pomagać obywatelom UK.

Jaki działania zostały podjęte przez Home Office?

Z jaką skalą migracji możemy mieć do czynienia? ONZ ostrzegło, że w wyniku inwazji Rosji może zostać wysiedlonych pięć milionów ludzi. Rzeczniczka ONZ, Shabia Mantoo, podczas briefingu w Genewie szacowała, że co najmniej 100 000 osób uciekło już ze swoich domów. Z tej liczby przynajmniej 50 tysiącom udało się przedostać do krajów sąsiadujących z Ukrainą, a więc do Polski (około 30 tysięcy) czy Mołdawii (około 17 tysięcy), jak wynika z wyliczeń oenzetowskiej agencji UNHCR.