Czy wdrażanie inteligentnych autostrad w UK zostanie opóźnione ze względów bezpieczeństwa?

Fot: Pixabay

Wdrażanie inteligentnych autostrad w Wielkiej Brytanii ma zostać wstrzymane ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa. Co wynika z raportu przygotowanego przez komisję Transport Select Committee (TSC)?

Według posłów wchodzących w skład komisji TSC planowane przez rząd Borisa Johnsona wdrożenie inteligentnych autostrady z poboczami, traktowanymi jako kolejny pas ruchu w celu zwiększenia ich przepustowości, jest przedwczesne. Wszelkie decyzje w tej kwestii powinny zapaść dopiero wtedy, gdy zyskana zostanie pewność, że takie rozwiązanie jest w pełni bezpiecznie dla uczestników ruchu drogowego w UK. W raporcie Transport Select Committee zwrócono uwagę, że wciąż brakuje wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i danych ekonomicznych, które uzasadniałyby realizację tych planów. W tej sprawie odbył się również protest, który miał miejsce przed Pałacem Westminsterskim. Protestujący przemaszerowali niosąc 38 kartonowych trumien. Każda z nich reprezentowała jedną z osób, które zginęły na odcinku inteligentnej autostrady w latach 2014-2019.

W raporcie przygotowanym przez TSC czytamy, że wdrożenie rozwiązań tego typu powinno być wstrzymane do czasu, gdy dostępne będę dane związane z bezpieczeństwem i ekonomii z ostatnich pięciu lat (do 2020 roku) oraz niezależne analizy w zakresie poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na "smart motorways".

Co dalej z wdrażaniem inteligentnych autostrad w UK?

Zaznaczmy, inteligentne autostrady, które wykorzystują nowoczesną technologię do utrzymania płynności ruchu i przekazują informacje kierowcom podczas jazdy, funkcjonują w Anglii od 2002 roku. Pierwsze odcinki, na których jazda odbywa się także na poboczu, zostały otwarte w 2014 roku. Obecnie, długość takich dróg w Anglii wynosi 375 mil (w tym 235 mil inteligentach autostrad pozbawionych pobocza). Do marcu 2020 roku rząd zdecydował, że wszystkie nowe inteligentne autostrady będę pozbawione pobocza. Do 2025 roku planowane jest otwarcie dodatkowych 300 mil takich dróg.

Według Claire Mercer, której mąż Jason zginął na odcinku inteligentnej autostrady w pobliżu Sheffield w 2019 roku, ​​zalecenia zawarte w raporcie nie są "wystarczająco daleko idące", jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC.

Czy autostrady w UK staną się bezpieczniejsze?

Warto zaznaczyć, że jak wynika z ustaleń RAC połowa kierowców w UK ma problem z autostradami pozbawionymi pobocza. Połowa z nich nie wie co zrobić, jeśli ich samochód zepsuje się na autostradzie i nie są w stanie dotrzeć do "refuge area". Z kolei rzecznik brytyjskiego Department for Transport w wydanym oświadczeniu napisał, iż "cieszymy się z kontroli komisji i teraz szczegółowo rozważymy jej zalecenia, udzielając w odpowiednim czasie formalnej odpowiedzi. To poważna praca, w którą będziemy się ściśle angażować w nadchodzących miesiącach".