Czy warto wyjeżdżać do Anglii w 2020 roku? [ZOBACZ wideo]

Polak w UK szczerze i konkretnie o tym, czy warto (nadal!) wyjeżdżać do Anglii w 2020 roku i urządzać sobie życie na Wyspie.

Czy opłaca się wyjeżdżać z Polski i żyć w Anglii? Odpowiedź na tak postawione pytanie z pewnością nie jest łatwa, zależy od wielu czynników, ale spróbujmy jej udzielić. Według autora youtube`owego kanału "EMIL koszty budowy" zdecydowanie "warto". Nasz rodak od 14 lat mieszka na Wyspach i nie ma wątpliwości, że emigracja do Anglii, do Wielkiej Brytanii wciąż pozostaje świetną opcją dla Polaków.

... ale nie jest tak, że każdy Polak będzie potrafił odnaleźć się w angielskiej rzeczywistości. "Są pewne wymogi" - mówi. Wiadomo, że głównym powodem wyjazdów Polaków do UK są po prostu pieniądze. Jeśli chcecie pracować w UK i żyć normalnie, a nawet trochę odłożyć - to jest taka możliwość. Potrzeba jednak pracowitości, sumienności i samodyscypliny. "Idzie tutaj zrobić jakiś pieniądz, wrócić do Polski i godnie sobie żyć" - zwraca uwagę.

Życie w UK: czy warto wyjeżdżać do Anglii w 2020?

Zobaczcie sami, jak to wygląda:

Czy nadal opłaca się wyjeżdżać z Polski do Anglii?

Nasz rodak wyrażając swoje własne zdanie zaznacza, że kluczem jest pracowitość i zasuwanie w robocie, a nie udawanie, że się "odbębnia" swoje godziny i czeka na fajrant. Polski youtuber zwraca uwagę, że młodzi w 2020 roku mają o wiele trudniej, niż to było 14 lat temu, gdy on sam wyjeżdżał. Teraz jest o wiele gorzej, z wielu różnych względów. Pomimo tego i tak warto próbować! "Nie bójcie się, wyjeżdżajcie" - podsumowuje.

Warto zaryzykować.

Przeczytaj też: Dzieci imigrantów urodzone w UK czują się bardziej dyskryminowane niż ich rodzice

Co jest konieczne, aby móc wyjechać do UK? Jakie konkretne rady można usłyszeć w tym filmiku? Trzeba znać jakieś podstawy języka angielskiego, "Bez angielskiego odradzam" - słyszymy w filmiku. "Nie bójcie się Brexitu, co ma być, to będzie" - dodaje. Oprócz tego trzeba mieć jakiś kapitał na start - na wynajem mieszkania choćby, na przeżycie pierwszych tygodni. Dwa tysiące funtów na początek starczą, z tysiącem - będzie ciężej. Łatwiej są we dwójkę, niż samemu.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zgadzacie się z opiniami przedstawionymi w tymi filmiku? Jakie są Wasze refleksje na ten temat? Czekamy na Wasze komentarze na naszym FB!