Czy warto teraz wrócić do Polski? Opinia doradcy z ponad 10-letnim doświadczeniem w pomocy Polakom

artykuł sponsorowany

Czy powrót do Polski przed końcem 2020 roku jest dobrym pomysłem? Na te oraz inne pytania, które stawiają sobie Polacy na Wyspach, postanowiliśmy zapytać Macieja Szukalę, dyrektora firmy Legal Base pomagającej naszym rodakom w UK już od 10 lat.

Powrót do Polski z UK - wątpliwości

Jeśli zastanawiacie się nad powrotem do Polski, na pewno macie wiele wątpliwości. Prawdopodobnie obawiacie się, że może być to pochopna decyzja, zwłaszcza przed końcem okresu przejściowego, po którym ponowna emigracja do UK nie będzie już tak łatwa jak teraz. Co na ten temat ma do powiedzenia Maciej Szukala, dyrektor firmy Legal Base, która ma ponad 10-letnie doświadczenie w pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii i zna bardzo dobrze ich dylematy.

Wsparcie Polaków w UK

Zajmują się Państwo kompleksową pomocą polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, która ze względu na ograniczoną znajomość języka angielskiego ma trudności w rozwiązaniu swoich problemów w UK. Jakiego konkretnie zakresu pomoc Państwo oferują?

Zaczęliśmy od pomocy w tłumaczeniach dla naszych rodaków ponad 10 lat temu. Obecnie rozwinęliśmy wachlarz naszych usług do pomocy Prawnej, Doradztwa finansowego, Usług Notarialnych, Księgowości, Marketingu i wielu innych serwisów. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak również biznesowych.

Wszystkie usługi oferowane są przy współpracy wiodących ekspertów z wielu dziedzin życia w UK, również z renomowanych kancelarii zarówno w UK, jak i za granicą. Kiedy otwieraliśmy nasze pierwsze biuro zależało nam na tym, aby nasi rodacy mogli w jednym miejscu rozwiązać wszystkie swoje problemy związane z życiem w UK, niezależnie od tego czy jest to ich pierwszy dzień w kraju, czy 10-letnia rocznica imigracji.

Obecnie pomagamy także we wszystkich aspektach problemów na terenie Polski - od podziałów majątków, sprzedaży/kupna nieruchomości do pomocy karnej. Żaden problem nie jest dla nas przeszkodą. Jesteśmy innowacyjni oraz dostępni 7 dni w tygodniu telefonicznie lub na wideo konferencji. Klientów przyjmujemy także stacjonarnie w naszych biurach. Używanie nowych technologii to nasza specjalność. Bardzo ważny jest dla nas wysoki poziom obsługi klienta i skuteczność rozwiązywania problemów przy pomocy ciągle powiększającego się zespołu.

Polacy wyjeżdżają i… wracają na Wyspy

Czy Państwa zdaniem wielu Polaków wyjeżdża z Wysp dlatego, że nie może znaleźć pomocy w swoich problemach?

Częściowo tak. Uważamy, że wielu naszych rodaków podejmuje pochopne decyzje. Od około 5 lat prowadzimy szczegółowy rejestr naszych klientów. Na postawie 35 tys. osób i firm, które przez ostatnie parę lat skorzystało z naszych usług wiemy, że powroty do UK nie są rzadkością. Aż 73% naszych klientów, którzy zdecydowali się wrócić do Polski lub wyjechać do innego kraju w Unii, ostatecznie powróciło na Wyspy!

Jesteśmy narodem, który bardzo często ocenia stojąc z boku. Na przykład będąc chwilowo na urlopie zauważa wybiórcze bogactwo i rozwój gospodarczy, który w rzeczywistości nie jest taki optymistyczny. Dlaczego? Ponieważ oparty jest na bardzo wysokim poziomie zadłużenia.

Statystyki pokazują, że średnia długość kredytu hipotecznego w Polsce jest 10 lat dłuższa! Wielu powracających klientów stwierdza, że tylko w UK mogą liczyć na bardzo dobre zarobki (uwzględniając niskie podatki), w miarę niskie koszty życia oraz najważniejsze - codzienny spokój. Nie muszą martwić się, co nowego przyniesie nowy dzień. Nawet podczas pandemii dużo naszych klientów stwierdziło, że rząd wspomógł wszystkich na wysokim poziomie. W miarę łatwo można było znaleźć też alternatywne zatrudnienie w porównaniu do niskich płac większości zawodów w Polsce (porównując to z sytuacja ich rodzin w Polsce lub za granicą).

Zmiany w systemie brytyjskim – problemy Polaków

Na podstawie obecnego doświadczenia mogą Państwo powiedzieć, że coraz więcej Polaków ma problemy z funkcjonowaniem w zmieniającym się brytyjskim systemie?

Tak, lecz uważamy, że rząd fantastycznie przygotowuje systemy pod twardy Brexit. Zrozummy się, Brexit będzie bardzo odczuwalny, nawet, jeśli umowa gospodarcza zostanie podpisana, ponieważ wiele takich kwestii jak prawo jazdy, ubezpieczenia na auto, zasady rejestracji do pracy, czy kupno domu się zmienia. Najgorszy będzie okres przejściowy, po którym zapanuje spokój na morzu i Wielka Brytania będzie mogła kontynuować swój dalszy rozwój gospodarczy. Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie wtedy będzie potrzebować szczególnie tych naszych rodaków, którzy już mieszkają na Wyspach, bardziej niż kiedykolwiek. Dla tych osób przewidujemy wzrost płac, ponieważ pracodawcy będą mieć problem z łatwym dostępem do dobrej, solidnej i zaufanej siły roboczej, znającej tutejsze zasady.

Jak nasi rodacy mogą poradzić sobie z formalnościami wynikającymi np. z przyszłej zmiany systemu imigracyjnego (settled status)?

Zachęcamy wszystkich Polaków, aby korzystali ze strony gov.uk, na której są podane materiały wideo oraz wersje pisemne krok po kroku, jak można złożyć wniosek o status osiedleńca. Status osiedleńca powinien być tematem priorytetowym dla każdego naszego rodaka mieszkającego na Wyspach. Zauważamy, że wiele osób ma takie podejście - od ponad roku, od kiedy system istnieje - że zrobię to jutro, za tydzień, za miesiąc i nagle po roku panikują, że jeszcze tego nie zrobili.

Od połowy listopada nasze infolinie zaobserwowały 400% wzrost próśb o pomoc przy złożeniu wniosku. Przypominamy, proces jest bardzo łatwy. Aplikacja jest dziecinnie prosta w obsłudze i potrzebuje bardzo podstawowych informacji osobistych: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz numer National Insurance i dokument tożsamości.

Proszę pamiętać, że niestety około 20-35% osób będzie poddanych dodatkowej weryfikacji z powodu braku jasnej historii życia w UK, przeszłości kryminalnej lub braku dokumentu tożsamości. Proszę nie czekać i złożyć wniosek, ponieważ samo złożenie wniosku i otrzymanie numeru referencyjnego pozwoli nam na pobyt po 30/06/2021. Już teraz mamy przypadki, że decyzja zajmuje ponad 1 rok!

Rządowe wsparcie dla Polaków w UK

Obecny kryzys związany z pandemią doprowadził do masowych zwolnień na rynku pracy, jednak czy może być to powodem do powrotu do Polski? W jaki sposób można ubiegać się o pomoc ze strony państwa brytyjskiego?

Brytyjski rząd, jako jedna z 3 najważniejszych gospodarek kontynentu w naszej opinii fantastycznie wspiera zarówno biznesy, jak i osoby indywidualne poprzez szeroki wachlarz pomocy. Zauważyliśmy, że w pierwszym etapie pandemii ( do maja 2020) wielu naszych rodaków wyjechało, bojąc się paraliżu służby zdrowia i końca świata.

Rząd podjął wiele błyskawicznych kroków, na ile to było możliwe i udostępnił ogromny pakiet wsparcia. Ponownie pragnę skierować wszystkich czytelników na stronę: https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support lub nasz stronę internetowa: www.legal-base.co.uk, na której prawie codziennie aktualizujemy wszystkie informacje dotyczące COVID jak również Brexitu.

Nasze statystyki pokazują, że od sierpnia przyjęliśmy 80% mniej wniosków o wyjazd z UK niż w poprzednich latach. Uważamy, że nasi rodacy, którzy chcieli w większości opuścić Wielka Brytanię, już to zrobili. Bardzo ważne jest także, aby wspomnieć, że rząd nie planuje cięć gospodarczych, jak wiele krajów Unii. Ma za to ogromne zasoby finansowe i wolne środki, które nie będą wpłacane do Unii Europejskiej, a które zostaną przeznaczone na ogromne inwestycje, które otworzą wiele nowych miejsc pracy. Przewidujemy też, że może to spowodować braki w niektórych sektorach zatrudnienia, co spowoduje mniej ostre zasady możliwości pracy dla nowoprzybyłych rodaków po Brexicie. Zachęcamy do polubienia naszej strony na Facebook, na której na bieżąco o wszystkim będziemy informować.

Do jakiej pomocy uprawnieni są Polacy w Wielkiej Brytanii? Na jakiej podstawie można odmówić naszym rodakom dostępu do Universal Credit?

Uniwersalny zasiłek, który po wielu latach złączył wiele zasiłków w jeden, co ułatwiło naszą pracę w wielu przypadkach, ale najważniejsze zmniejszyło ogromnie możliwość nadpłaty np. Tax Credits. W niektórych przypadkach nasi klienci musieli oddawać ponad £20 tys., kiedy sami niepoprawnie wypełnili dokumentację lub niepoprawnie zaktualizowali swoje zarobki.

Zachęcamy naszych rodaków do korzystania ze strony gov.uk, na której wiele informacji jest dostępnych w języku polskim oraz z pomocy naszego biura lub innych podobnych ośrodków pomocy w celu analizy ich indywidualnej sytuacji i znalezienia maksymalnego wsparcia w konkretnej sytuacji.

Pragniemy wszystkim przypomnieć, że już od 1 stycznia 2021 zasiłki wszelakiego typu będą odmówione, jeśli nasi rodacy nie posiadają statusu osiedleńca. Do końca tego roku istnieje możliwość udowodnienia swojej przeszłości podatkowej na różne sposoby, np. przez zatrudnienie, edukację, czy opiekę na dziećmi. Już wkrótce to prawo ulegnie zmianie, dlatego gorąco zachęcamy, aby wszyscy zadbali o tak ważny aspekt jak status osiedleńca.

Jak radzić sobie z dyskryminacją na Wyspach?

Na Wyspach dochodzi do wielu przypadków dyskryminacji, o czym często piszą do nas czytelnicy. Gdzie mogą się zgłosić w takiej sytuacji i jak wygląda pomoc, gdy na przykład w miejscu pracy zakazuje się Polakom mówienia po polsku nawet na przerwach?

Stanowczo zgłosić sprawę pisemnie do pracodawcy, a jeśli pracodawca zignoruje tego typu przypadek, natychmiast skierować sprawę do ACAS - niezależnego rzecznika rozwiązywania sporów przed pójściem o krok dalej, czyli do Trybunału Pracy. Mamy prawo mówić w naszym języku, nikt nie może nam tego zabronić.

To właśnie przez dyskryminację wobec naszych rodaków stworzyłem Legalbase. Bądźmy ze sobą szczerzy, dyskryminacja w pełni nigdy nie zniknie. Niestety, asystowaliśmy w wielu sprawach prawnych, gdzie to nasi rodacy byli sprawcami dyskryminacji wobec ciemnoskórych, homoseksualistów, osób niepełnosprawnych lub innych narodowości.

Najważniejsze jest jednak to, aby nie przechodzić obojętnie obok tego problemu i jasno stawiać granice, karać niestosowne zachowania małej części społeczeństwa. Pragniemy przypomnieć, że Brytyjczycy pozostają jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów nie tylko w Unii, ale i na świecie. Wielka Brytania przyjęła od 2004 najwięcej imigrantów, więcej niż którykolwiek kraj Unii, dlatego powinniśmy o tym zawsze pamiętać i próbować rozwiązywać spory. Należy zawsze notować wszystkie incydenty dyskryminacji - dni, godziny, imiona świadków i wszystko zgłaszać do pracodawcy lub na policję. Z naszego doświadczenia wynika, że służby publiczne poważnie podchodzą do problemu dyskryminacji, nakładając ogromne kary i odszkodowania za tego typu zachowanie. Pamiętajmy, aby być tolerancyjnymi i kiedy to możliwe oraz na ile to możliwe, mówmy po angielsku – zdecydowanie ułatwi nam to funkcjonowanie. Próbujmy też integrować się z różnorodną częścią społeczeństwa brytyjskiego, kiedy to tylko możliwe.

Zostać czy wracać do Polski?

Nasi czytelnicy często podkreślają, że wolą zostać w UK nawet po Brexicie, niż wracać do Polski. Jaka jest Państwa zdaniem sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii, czy uległa ona pogorszeniu?

Zdecydowanie pozostać w Wielkiej Brytanii. Proszę pamiętać, że wyjazd dłuższy niż 6 do 24 miesięcy, w zależności od poziomu statusu, zagrozi naszej możliwości powrotu do Wielkiej Brytanii i stałej pracy oraz dostępowi do świadczeń.

Przed Wielką Brytanią jest wiele wyzwań, ale uważam, że jako jedna z 7 największych gospodarek świata od lat radzi sobie bardzo dobrze ze zmianami. Tak, jak wspomniałem - rząd nie planuje cięć, tylko wiele inwestycji, aby zredukować zadłużenie państwa, co przełoży się na wiele możliwości pracy i rozwoju np. dostępu do treningów lub szerokiej możliwości edukacji w szkołach wyższych lub na uniwersytetach.

Sytuacja stopniowo się ustabilizuje, najważniejsze jest to, aby nie panikować. Nasze rodziny będą mogły nas odwiedzać na okres 6 miesięcy bez jakiejkolwiek wizy! Z czasem sytuacja powinna się tylko polepszać dla naszych rodaków. Ostatnie wydarzenia w Polsce spowodowały, że Polacy wracają przed Brexitem wielkimi falami, aby kontynuować spokojnie swoją karierę w rodzinnym gronie.

Przypomnijmy, że polski rząd nie mówi o realnym stanie gospodarki, już wkrótce Polska będzie zmuszona wpłacać do budżetu Unii, a nie odwrotnie. Niestety, polskie sądy nadal pozostają podległe państwu, co w Wielkiej Brytanii nigdy nie miało miejsca.

Jesteśmy narodem nastawionym na rozwój, innowacje, wysoki standard życia i stawiamy na tworzenie wielu miejsc pracy, jako uczciwy naród wspólnie brniemy naprzód. Zachęcam do polubienia naszej strony. Już wkrótce ukaże się na niej szczegółowy artykuł na temat podwójnego opodatkowania. Przyjrzymy się temu, czy będzie ono wpływać na naszych rodaków za granicą.