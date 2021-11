Jaka jest szansa na białe święta w UK w tym roku? Bukmacherzy przyjmują zakłady

Fot. Getty

Kiedy ostatnio w UK spadło naprawdę sporo śniegu na Boże Narodzenie? Jaka jest szansa na białe święta w tym roku w Wielkiej Brytanii? Brytyjczycy stawiają zakłady.

Śnieżne święta na Wyspach to coroczne marzenie wielu mieszkańców UK – niestety, najczęściej marzenie to okazuje się dość płonne. Ostatnie Boże Narodzenie, które można by uznać za śnieżne, miało miejsce na Wyspach w 2010 roku, gdy 83 proc. stacji meteorologicznych w UK odnotowało opady śniegu 25 grudnia. Jednak takie święta należą do rzadkości na Wyspach.

Brytyjczycy robią zakłady o białe święta w UK

Czy w tym roku w Boże Narodzenie poczujemy prawdziwą białą magię świąt? Oczywiście, raczej mało kto spodziewa się cudu, ale brytyjskie firmy bukmacherskie nie próżnują, przyjmując zakłady dotyczące szansy opadów na Gwiazdkę 2021.

Ladbrokes oferuje 2/1 w przypadku jakichkolwiek opadów śniegu w jakimkolwiek miejscu w Wielkiej Brytanii w Boże Narodzenie 25 grudnia w tym roku. Nie jest to wysoka stawka, ale też prawdopodobieństwo wygrania tak sformułowanego zakładu nie wydaje się niskie.

Nieco inaczej wyglądają stawki dotyczące poszczególnych lokalizacji. Niektóre rejony UK z góry wiążą się z dużymi nadziejami na opady śniegu, a największych szans na białe święta upatruje się w szkockim Edynburgu – tutaj Ladbrokes oferuje 3/1 za śnieg 25 grudnia 2021. Są też takie rejony, gdzie śniegu raczej nikt się nie spodziewa, przykładowo, za postawienie na śnieżne Boże Narodzenie w Londynie Ladbrokes oferuje 5/1.

W innych miejscach szanse na białe święta w UK (i Irlandii), szacowane przez bukmacherów, rozkładają się następująco:

Glasgow – 7/2

Newcastle – 7/2

Birmingham -7/2

Belfast – 4/1

Dublin – 4/1

Manchester – 4/1

Cardiff – 5/1

Londyn – 5/1.

Jakie są szanse na śnieg w Boże Narodzenie w UK?

Od 1960 roku śnieg w Boże Narodzenie był rejestrowany w nie mniej niż 5 proc. lokalizacji na Wyspach, podaje portal Metro – choć statystycznie rzecz biorąc jakiekolwiek opady śniegu zdarzały się średnio jedynie co drugi rok. Z kolei mroźny śnieg, nie topniejący od razu po zetknięciu z ziemią i obejmujący większą część UK, odnotowano jedynie cztery razy w ciągu ostatnich kilku dekad – były to lata 1981, 1995, 2009 i 2010.

Tegoroczne prognozy nie są jeszcze wiarygodne. Warto wiedzieć, że Met Office jest w stanie oszacować trafnie prawdopodobieństwo opadów śniegu w Boże Narodzenie dopiero na pięć dni przed świętami. Oznacza to, że osoby, którym mocno zależy na białych świętach w UK, będą musiały żyć w niepewności niemal do samej Gwiazdki.