Czy w poniedziałek 30 maja przypada Spring Bank Holiday?

Fot. Getty

Czy tak jak co roku, również teraz, ostatni poniedziałek maja będzie dniem wolnym od pracy? Sprawdź, kiedy przypada najbliższy Bank Holiday - i dlaczego.

Przez ostatnie dwa lata mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie mogli swobodnie celebrować wiosennych dni wolnych od pracy - uniemożliwiały to bowiem surowe restrykcje. W tym roku wszystko wraca jednak do normalności, można więc cieszyć się każdym długim weekendem tak, jak się akurat ma ochotę - na wyjeździe lub w szerszym gronie towarzyskim.

Spring Bank Holiday zwyczajowo wypada w ostatni poniedziałek maja. Oznacza to, że teraz wolny powinien być poniedziałek 30 maja 2022. Jednak w tym roku sytuacja wygląda nieco inaczej - i to już wcale nie przez pandemię, a w związku z Platynowym Jubileuszem królowej Elżbiety II. Czy zatem poniedziałek 30 maja 2022 będzie ostatecznie wolny od pracy, czy też nie?

Kiedy wypada Spring Bank Holiday 2022?

Otóż w tym roku Spring Bank Holiday nie będzie obchodzony tradycyjnie, czyli w ostatni poniedziałek maja. Oznacza to, że 30 maja 2022 nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy - według kalendarza jest to normalny dzień roboczy. Kiedy zatem będziemy mieć wolne z okazji Spring Bank Holiday 2022?

Z powodu Platynowego Jubileuszu królowej dokonano w tym roku pewnych zmian dotyczących dni ustawowo wolnych od pracy. Aby uczcić 70-lecie panowania królowej Elżbiety, Spring Bank Holiday został przeniesiony z poniedziałku 30 maja 2022 na czwartek 2 czerwca 2022. Po co taka roszada?

Wbrew pozorom jest to raczej dobra zmiana dla mieszkańców Wysp. Dlaczego? Ponieważ z okazji Platynowego Jubileuszu królowej do tegorocznego kalendarza dni wolnych od pracy dopisano dodatkowy Bank Holiday - piątek 3 czerwca. Oznacza to, że choć w ostatni poniedziałek maja trzeba iść do pracy, to jednak już w czwartek zaczyna się bardzo długi - bo aż czterodniowy - weekend, trwający od 2 do 5 czerwca włącznie.