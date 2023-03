Czy w Polsce pije się coraz mniej wódki — jaki był rok 2021 na rynku alkoholi?

Ile wódki w ciągu roku spożywa przeciętny Polak? Ile na mocne trunki wydaje się nad Wisłą? Jak wynika z oficjalnych danych Eurostatu, jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce, ale nie na samym szczycie.

11,7 miliarda euro — tyle właśnie Polacy wydali na zakup mocniejszych alkoholi, zapewne w większości wódki w ciągu całego 2021 roku. Sama, „sucha” liczba nie mówi zbyt wiele, dlatego warto umieścić ją w szerszym kontekście. Budżet miasta stołecznego Warszawa na 2023 przekracza 24 miliardy, ale... złotych! Z kolei w 2022 rząd na obronę narodową przeznaczył około 58 miliardów złotych, co (mniej więcej!) da się przewalutować na 12 miliardów euro. Słowem, Polacy „przepili” tyle samo, ile ich władze wdają na obronność. Daje to nam trzecie miejsce w skali Unii Europejskiej, a wyprzedają nas Niemcy i Francuzi. Wydali oni odpowiednio 26,8 mld i 22,7 mld euro.





Niemniej, trzeba w tym miejscu pamiętać o jednej kwestii — w obu tych krajach mieszka znacznie więcej osób! Populacja Niemiec przekracza 86 milionów, a Francji - 65 milionów. Trzeba mieć to na uwadze, patrząc na te liczby.

Ile wódki w ciągu roku spożywa przeciętny Polak?

W perspektywie danych zaprezentowanych przez Europejski Urząd Statystyczny widać wyraźnie, że ceny wódki i mocnych alkoholi w Polsce w roku 2021 w skali UE były (nadal!) niskie. Koszt zakupu wódki w naszym kraju pozostaje wciąż niewielki w skali całego kontynentu. Co więcej, w ostatnich latach, nie tylko w perspektywie inflacji, dynamiczniej rosną ceny żywności, niż alkoholi.

Badanie Eurostatu zwraca również uwagę na zestawienie wydatków Europejczyków na alkohol do Produktu Krajowego Brutto w danym kraju. Jak tutaj wypada nasz ojczyzna? Otóż średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 0,9 proc., a w Polsce odsetek ten wynosi 2 proc. Wracając do porównania z obronnością, można dodać, że wydatki w tej sferze są nieco wyższe, bo sięgają 2,24 proc. PKB.

Na alkohol w Polsce wydajemy tyle, ile rząd na obronność

W 2021 roku gospodarstwa domowe w UE wydały w sumie 128 mld euro (co odpowiada 0,9% unijnego PKB) na „napoje alkoholowe”. Stanowi to 1,8% ich całkowitych wydatków na konsumpcję. Jet to taki sam udział procentowy jak w poprzednim roku.

Wśród członków UE najwyższy udział w całkowitych wydatkach na spożycie napojów alkoholowych w 2021 odnotowano na Łotwie (5,0 proc.), Estonii (4,7 proc.), Polsce (3,7 proc.), Litwie i Czechach (po 3,6 proc.). Z drugiej strony, najniższe udziały odnotowano w Grecji i we Włoszech (po 1,0%), Holandii (1,3%) i Hiszpanii (1,4%).

Wódka i inne alkohole są w naszym kraju (ciągle!) stosunkowo tanie

W 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim udział gospodarstw domowych w wydatkach na alkohol ogółem pozostał na niezmienionym poziomie w 10 krajach UE (Belgia, Dania, Niemcy, Grecja Luksemburg, Holandia, Austria, Polska, Rumunia, Słowacja) i wzrósł tylko w Chorwacji (+0,6 punktu procentowego). Wśród pozostałych członków UE największe spadki odnotowano w Irlandii (-0,5 pp), Łotwie i Litwie (po -0,4 pp), Hiszpanii i Estonii (po -0,3 pp).

W najnowszym badaniu ustalono, że ilość alkoholu, która może stanowić zagrożenie zdrowotne dla młodszych mężczyzn, jest niższa, niż sądzono. Dość szokujące wyniki wskazują, że mężczyźni do 39. roku, jeśli piją alkohol często i regularnie, nie powinni dziennie pić więcej niż jeden mały shot piwa o pojemności zaledwie 38 ml. Kobiety w tym samym przedziale wiekowym mogą pić nieco więcej — dwie stołowe łyżki wina lub 100 ml piwa dziennie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule zatytułowanym: „Ile alkoholu dziennie można bezpiecznie spożywać? Oto szokujące wyniki najnowszych badań".

W jakich krajach pije i wydaje się więcej?

Jeśli obcokrajowiec z czymś kojarzy nasz kraj, to pewnie będzie to Robert Lewandowski, Jan Paweł II, komunizm i Solidarność, II Wojna Światowa oraz właśnie wódka. I nie ma się co dziwić — według niektórych źródeł historycznych to właśnie nasz kraj miał być ojczyzną tego napoju, choć za najstarsze znalezisko, które świadczy o stosowaniu destylacji, uznaje się naczynie pochodzące z Mezopotamii z 3500 r. p.n.e.

Niekwestionowane źródła na spożycie destylowanego alkoholu w Królestwie Polskim datują na początek XVI w., choć zapewne do tych celów był używany już wcześniej. Czy nam się to podoba, czy nie napój wyskokowy wytwarzany z ziemniaków lub zboża stanowi istotny element naszej kultury. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule zatytułowanym: „8 faktów i ciekawostek o polskiej wódce, o których nie miałeś pojęcia [RANKING]".

