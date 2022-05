Czy utrzymywanie rodziny królewskiej to luksus, na który może sobie pozwolić Wielka Brytania? Brytyjczycy są w tej sprawie podzieleni

Fot. Getty

Czy Wielka Brytania jest na tyle zamożnym krajem, by stać ją było na utrzymywanie rodziny królewskiej? Najnowszy sondaż pokazuje, że Brytyjczycy są w tej sprawie coraz bardziej podzieleni.

Wielka Brytania przygotowuje się do świętowania Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Ale choć w narodzie można wyczuć pewien w tym względzie entuzjazm, to dziennikarze i eksperci zadają jednocześnie przy tej okazji bardzo istotne pytania. Czy Zjednoczone Królestwo stać na utrzymywanie członków rodziny królewskiej, którzy, choć rozpoznawalni na całym świecie, pełnią jedynie funkcje reprezentacyjne? I to, umówmy się, za niebotyczne wręcz pieniądze. Jak bowiem wynika z rachunków przedstawionych przez the Sovereign Grant, w roku 2020/2021 utrzymanie monarchii kosztowało Brytyjczyków £87,5 mln, czyli o £18,1 mln więcej, niż w roku poprzednim.

Coraz więcej Brytyjczyków jest przeciwnych monarchii

Najnowszy sondaż Ipsos pokazuje, że Brytyjczycy są w sprawie monarchii coraz bardziej podzieleni. Z badania przeprowadzonego wśród 1039 dorosłych Brytyjczyków wynika, że 38 proc. z nich uważa monarchię za drogi luksus, na który kraj nie może sobie pozwolić, podczas gdy przeciwnego zdania jest 36 proc. (reszta, 26 proc., nie ma w tym względzie zdania). Jednocześnie tylko 49 proc. z nich wierzy, iż książę Walii wykonałby jako król tak samo dobrą robotę, jak Elżbieta II. Aż 20 proc. ankietowanych sądzi, że nie sprawdzi się on na tym stanowisku.

Młodzi ludzie w UK inaczej myślą o monarchii niż starsi Brytyjczycy

Z badania Ipsos wynika wyraźnie – to młodzi ludzie są bardziej skłonni myśleć, że rodzina królewska jest luksusem, na który kraj nie może sobie pozwolić. Z takim stwierdzeniem zgadza się aż 48 proc. młodych dorosłych w wieku 16-34 lat, w porównaniu z 22 proc. Brytyjczyków w wieku 55-75 lat. Jednocześnie aż 66 proc. ankietowanych jest zdania, że królowa powinna wykonywać swoją pracę tak długo, jak to możliwe, a 23 proc. twierdzi, że powinna ona w pewnym momencie abdykować.