Czy uniknę kwarantanny podróżując do UK przez Irlandię? Zobacz odpowiedź na to i inne najczęściej zadawane pytania

Fot. Getty

Nowe przepisy dotyczące kwarantanny w UK, które 8 czerwca weszły w życie, wciąż budzą wiele wątpliwości. Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązkowej 14-dniowej izolacji dla osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii.

Pomimo wielu kontrowersji i głośnej krytyki, rząd Wielkiej Brytanii 8 czerwca wprowadził obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających do UK. Nowe zasady rodzą wśród podróżnych wiele wątpliwości, w związku z tym poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy wracając z zagranicy, mogę podróżować do UK przez Irlandię, by uniknąć kwarantanny?

Choć na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie może wydawać się bardzo sprytnym pomysłem, to jednak rząd UK zabezpieczył się przed taką ewentualnością. Prawdą jest, że osoby przybywające do Wielkiej Brytanii z terenu zwanego Common Travel Area (CTA - Irlandia, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), nie mają obowiązku odbywa 14-dniowej kwarantanny w UK.

W związku z tym, zaraz po ogłoszeniu przez rząd UK planów kwarantanny, pojawiły się dość głośne spekulacje dotyczące tego, że podróżni mogą próbować ominąć przymusową izolację. Sugerowaną trasą była podróż samolotowa na przykład przez lotnisko w Dublinie. Rząd szybko zareagował na te spekulacje i usunął lukę, wprowadzając przepis głoszący, że osoby przybywające do UK ze strefy CTA nie będą miały obowiązku kwarantanny - ale tylko pod warunkiem, że przez 14 dni przed podróżą przebywały na terenie CTA, czyli na przykład w Irlandii. Jak podaje BBC, osoby przyjeżdżające do UK będą musiały udowodnić swój dwutygodniowy pobyt na terenie CTA.

Czy key workers również muszą poddać się kwarantannie?

Kluczowi pracownicy są zwolnieni z obowiązku kwarantanny - pod warunkiem, że nie wykazują niepokojących objawów, takich jak kaszel czy gorączka. Na rządowej liście grup zwolnionych z kwarantanny w UK znajdują się nie tylko pracownicy NHS, ale także na przykład sezonowi pracownicy rolni czy inne grupy pracowników z sektora żywnościowego.

Jeśli jesteś key worker i wracasz do UK z zagranicy, będziesz musiał przedstawić dokumenty potwierdzające Twój status zawodowy. Na stronach rządowych podano listę grup zawodowych razem z wytycznymi dotyczącymi dokumentów. Zazwyczaj trzeba jednak przedstawić dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zamieszkania, a także dane pracodawcy i potwierdzenie zatrudnienia.

WARTO WIEDZIEĆ:

Jeśli wrócę do UK po 8 czerwca, to czy moi współlokatorzy również będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie z mojego powodu?

Nie - pod warunkiem, że współlokatorzy nie podróżowali razem z Tobą. Przebywając w domu na kwarantannie należy jednak minimalizować kontakt z mieszkańcami nieruchomości. Osoba przebywająca na kwarantannie powinna przede wszystkim mieć swój własny dobrze wentylowany pokój z oknem, oddzielną łazienkę (o ile to możliwe) i korzystać z oddzielnych ręczników.

Jeśli po powrocie z wakacji będę musiał poddać się kwarantannie i nie będę miał możliwości pracy zdalnej z domu, to czy otrzymam wynagrodzenie za dni izolacji?

Według informacji BBC, osoby, które wrócą z zagranicznych wakacji do UK i będą musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie, nie kwalifikują się automatycznie do zasiłku chorobowego (SSP). Istnieje zatem możliwość, że z powodu obowiązkowej izolacji będziemy zmuszeni do wykorzystania płatnego lub bezpłatnego urlopu.

Brytyjskie Ministerstwo Pracy i Emerytur poinformowało, że każdy, kto planuje podróż zagraniczną, powinien wziąć pod uwagę, że będzie musiał się odizolować po powrocie. DWP podkreśliło jednocześnie, że pracodawcy i pracownicy powinni z wyprzedzeniem - przed podjęciem ostatecznej decyzji - omówić i uzgodnić wszelkie sprawy związane z wyjazdami zagranicznymi.

ZOBACZ WIDEO: