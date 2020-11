Czy umowa handlowa ws. Brexitu jest jeszcze możliwa? Michel Barnier przyjeżdża do Londynu w nadziei na przełamanie impasu

Fot. Getty

Pomimo braku postępów w rozmowach na linii UK-UE, główny negocjator Brexitu po stronie unijnej wycofał się z groźby zerwania negocjacji. W piątek wieczorem Michel Barnier przyjedzie do Londynu. Strona brytyjska zapewnia, że umowa handlowa jest „nadal możliwa”.

Na początku tego tygodnia Michel Barnier ostrzegał, że wycofa się z negocjacji handlowych ws. Brexitu, jeśli strona brytyjska nie wykaże się chęcią osiągnięcia realnego kompromisu. Zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Barniera, przyjazd do Londynu nie miałby już sensu, jeśli UK nie zmieniłaby swojego nastawienia. Dziś unijny negocjator wycofał się z groźby zerwania negocjacji, pomimo braku istotnych postępów i sygnałów zachęcających ze strony Brytyjczyków w ciągu ostatnich dwóch dni.

Czy umowa handlowa ws. Brexitu jest jeszcze możliwa?

Michel Barnier poinformował, że przyjedzie w piątek do Londynu, by kontynuować negocjacje i spróbować osiągnąć kompromis w sprawach, które wciąż pozostają przedmiotem sporu handlowego między UK a UE. Główny negocjator unijny powtórzył także za Ursulą von der Leyen, że na obecnym etapie trudno przewidzieć, czy Wielka Brytania będzie skłonna do kompromisu, a co za tym idzie - czy umowa handlowa ws. Brexitu jest nadal możliwa.

Na swoim koncie na Twitterze Barnier napisał, że w piątek 27 listopada wieczorem zawita do Londynu, by prowadzić dalsze rozmowy, w nadziei na kompromis. Oznacza to, że rozmowy „twarzą w twarz” zostaną wznowione po tym, jak w zespole negocjacyjnym UE jeden z członków zachorował na COVID-19 i cały zespół musiał poddać się kwarantannie, a negocjacje ws. Brexitu chwilowo zawieszono.

Michel Barnier przyjeżdża do Londynu. Źródło: Twitter/@MichelBarnier

Pomimo faktu, że do końca okresu przejściowego pozostało bardzo niewiele czasu, główny negocjator brytyjski David Frost wyraził się dość optymistycznie, zapewniając, że umowa handlowa jest „wciąż możliwa”. Na swoim Twitterze Frost wyraził rónież radość z powodu przyjazdu Michela Barniera do Londynu i z powodu wznowieniu rozmów na żywo.

Komentując wnowienie negocjacji „twarzą w twarz”, David Frost powiedział "Sky News": „Niektórzy ludzie pytają mnie, dlaczego nadal rozmawiamy. Odpowiadam, że moim zadaniem jest zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby sprawdzić, czy istnieją warunki zawarcia umowy. (…) Jest późno, ale umowa jest nadal możliwa”.