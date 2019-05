Czy UE wprowadzi dodatkowy "podatek lotniczy"? Holenderski rząd pracuje nad lokalną ustawą i naciska Brukselę

W związku z zmniejszeniem ilości zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery i redukcją "śladu węglowego" rząd w Holandi pracuje nad projektem ustawy nowego "podatku lotniczego". Oprócz tego Haga chce naciskać na Unię Europejską, aby przejęła podobne rozwiązania prawne. Jak bardzi ceny biletów mogą pójść w górę?

Sekretarz stanu ds. Finansów Menno Snel 14 maja opublikował projekt ustawy, w ramach której wprowadzono był zryczałtowany "podatek lotniczy". Jego koszt wyliczany byłby na podstawie ilości pasażerów (7 euro za osobę odlatującą z Holandii) oraz dodatkowej opłaty zależnej od wagi samolotu.

Celem wprowadzenie tej ustawy jest uczynienia sektora lotnictwa bardziej zrównoważonym pod względem emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zmniejszenie "śladu węglowego" pozostawianego przez podróżujących. Minister Snel wyliczył, że wpływy do holenderskiego budżetu z "flight tax" mogą sięgnąć nawet 174 miliony funtów i "pomóc w zmniejszeniu luki cenowej między biletami lotniczymi a biletami kolejowymi". Holenderski rząd wyraźnie chce bardziej "zrównać" cenowo "mało ekologiczne" latanie samolotem z podróżowaniem pociągiem.

Regulacje mają zostać wprowadzone w 2021 roku, ale trzeci rząd Marka Rutte zapowiedział, że zrezygnuje z tego projektu, jeśli z podobną inicjatywą wyjdzie Unia Europejska. Jak czytamy na łamach "The Daily Express" wyliczono, że wprowadzenie ogólnounijnego "flight tax" może sprawić, że ceny biletów lotniczych pójdą w górę o około 10%. Z kolei według Komisji Europejskiej konsekwencją wprowadzenia takiej daniny może być zmniejszenie liczby podróżnych o 11% w skali roki do około 613 milionów osób. Co więcej, zatrudnienie w sektorze lotniczym wyraźnie zmniejszyłoby się - w Wielkiej Brytanii pracę miałoby stracić nawet 18 tysięcy osób!

Co z tych planów wyjdzie? Nie wiadomo. Na spotkaniu ministrów transportu na początku tego roku pojawił się taki pomysł, ale Komisja Europejska oświadczyła, że ​​nie podejmie inicjatywy w tym celu przygotowania, ponieważ europejskie wybory parlamentarne odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Rząd holenderski kontynuuje jednak wysiłki w tym kierunku i zorganizuje konferencję w Hadze w związku z tą kwestią. Zaplanowaną ją na 20–21 czerwca.