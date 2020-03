Czy Twój pracodawca może zmusić Cię do wzięcia bezpłatnego urlopu w związku z pandemią koronawirusa?

Czy te osoby, które zgodnie z wytycznymi rządu UK poddały się samoizolacji, która ma zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa mogą zostać zmuszone do wzięcia bezpłatnego urlopu przez swojego pracodawcę?

Jak czytamy na łamach portalu "Metro" wytyczne rządowe mówią o tym, że każdy, kto doświadcza objawów ewentualnego zarażenia COVID-19 (między innymi silny ból mięśni, duszności, wysoka gorączka, mocny kaszel) powinien pozostać w domu i nie wychodzić z domu przez siedem dni od momentu wystąpienia objawów. Zaleca się, aby pracodawcy izolowali wszystkich pracowników, którzy źle się czują lub którzy niedawno powrócili ze strefy dotkniętej pandemią. Pracownikom, u których potwierdzono, że mają koronawirusa, należy odizolować od reszty społeczeństwa na 14 dni.

Co jednak z wynagrodzeniem w okresie tych dwóch tygodni?

Statutory Sick Pay czyli ustawowy zasiłek chorobowy będzie przysługiwał wszystkim, u których zdiagnozowano Covid-19 lub którzy znajdują się w izolacji zgodnie z wytycznymi rządu. O decyzji w tej sprawie pisaliśmy w tym artykule "WAŻNE: Zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia! Z powodu koronawirusa premier ogłosił nowe przepisy, zachęcające do „samoizolacji”" i odsyłamy po niego po szczegóły w tym temacie. Warto również dodać w tym miejscu, że pracodawcy mogą zdecydować się na jakiejś alternatywne sposoby "rekompensacji" - płacąc choćby "zwykłe" wynagrodzenie.

Czy pracodawcy mogą zmusić pracowników do wzięcia bezpłatnego urlopu? W świetle przepisów obowiązujących w UK niewiele jest regulacji dotyczących "unpaid leave". Prawo do bezpłatnego urlopu winno zostać określone w umowie o pracę ("employment contract") zawartej między pracodawcą, a pracownikiem.

"Pracodawca może poprosić cię, abyś nie przychodził do pracy, ale musiałby ci normalnie zapłacić, chyba że w umowie znajduje się klauzula pozwalająca na zawieszenie cię bez wynagrodzenia w obliczu szczególnych okoliczności. Są to tak zwane klauzule "lay off" - komentował Matthew Bradbury, ekspert ds. zatrudnienia w Citizens Advice dla portalu "Metro".

"Nie ma ograniczeń co do czasu takiego zwolnienia pracownika, ale jeśli był on nieobecny w pracy przez cztery tygodnie z rzędu lub sześć tygodni w ciągu 13 tygodni (...) to wtedy mogą ubiegać się o odprawę i zrezygnować ze stanowiska" - dodaje Bradbury.

"Jeśli jesteś pracownikiem agencyjnym lub masz umowę "zero hours" to prawdopodobnie nie masz prawa do otrzymania wynagrodzenia, jeśli pracodawca nakazuje ci nie przychodzić do pracy. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, porozmawiaj ze swoją agencją zatrudnienia lub pracodawcą i sprawdź umowę" - podsumowuje.