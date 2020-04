Czy twój kot lub pies może zarazić się koronawirusem? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania

Obecnie wielu z nas dba o to, aby ochronić siebie i naszych bliskich przed zarażeniem się koronawirusem. Wśród tych, o których się troszczymy, są też nasze zwierzęta domowe. Dowiedz się, czy twój kot lub pies może zarazić się Covid-19.

Zgodnie z najnowszymi danymi aż 50 procent mieszkańców Wysp ma zwierzę domowe, co oznacza, że połowa z nas ma czworonożnych przyjaciół, o których się martwi. Do tej pory pojawiło się w Wielkiej Brytanii kilka przypadków psów, które zaraziły się koronawirusem, jednak naukowcy mówią, że nie jest to powód do zmartwień.

Właściciele zwierząt najczęściej pytają o to, czy ich pupil może zarazić się Covid-19 i czy człowiek może zarazić się koronawirusem od swojego zwierzaka. Krótka odpowiedź na te pytania brzmi: nie.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – nie ma obecnie żadnych dowodów na to, aby Covid-19 był przenoszony przez zwierzęta, jednak powinno się zachować szczególną higienę podczas kontaktu z psem albo kotem, szczególnie po powrocie ze spaceru.

Musimy jednak wziąć pod uwagę, że istnieje kilka szczepów koronawirusa, którymi zarażają się zwierzęta: bardzo popularny wśród psów Canine Coronavirus CCoV oraz groźny dla kotów wirus FIP. Tymi szczepami wirusa mogą zarażać się zwierzęta między sobą, ale nie ludzie.

Weterynarze twierdzą jednak, że w przypadku, gdy martwimy się o naszego pupila, zawsze możemy pojechać z nim do kliniki weterynaryjnej, aby niepotrzebnie nie niepokoić się jego stanem zdrowia.

