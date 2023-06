Czy trzeba mieć dokument na pobyt turystyczny w UK?

Wakacje to czas podróżowania i turystyki, w związku z tym coraz częściej padają na polonijnych grupach na Facebooku pytania dotyczące odwiedzin bliskich w Wielkiej Brytanii i przyjazdu do UK w celach turystycznych. Wyjaśniamy zatem wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Od czasu Brexitu i wprowadzenia ograniczeń dla imigrantów z UE wiele się zmieniło w kontekście przyjazdu na Wyspy. Obywatele krajów unijnych mogą jednak bez konieczności spełnienia określonych warunków przyjechać do Wielkiej Brytanii na wakacje lub w ramach wycieczki bez wymogu posiadania wizy.





Pobyt turystyczny w UK

Tzw. pobyt turystyczny (do 6 miesięcy) w Wielkiej Brytanii nie jest związany z koniecznością wyrabiania wizy ani spełnienia określonych warunków, poza jednym wymogiem, aby w podczas przebywania w UK nie podejmować pracy.

Przezorne osoby pytają jednak na grupach na Facebooku, czy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych muszą również posiadać dokumenty poświadczające cel ich pobytu.

Na jednej z grup ktoś napisał: „Mam pytanko, członek rodziny chce przyjechać turystycznie na tydzień w odwiedzinki, więc pytanie jest takie: czy potrzebuje jakiegoś „papierka” przed lotem do Anglii czy po prostu paszport w rękę i na lotnisko?”

Przypominamy zatem, że jedynym koniecznym dokumentem w tym przypadku jest paszport, którego ważność nie wygasa za mniej niż 6 miesięcy. Poza tym nie trzeba załatwiać żadnych dodatkowych formalności. Niektórzy radzą jednak, żeby mieć przy sobie np. bilet powrotny, aby nie padło na nas żadne podejrzenie związane z ewentualnym przyjazdem do pracy.

Ponowny przyjazd do UK w celach turystycznych

Niedawno pisaliśmy również o tym, czy istnieją przeciwskazania co do tego, jak często możemy przyjeżdżać do UK w celach turystycznych. W przypadku, gdy mamy już za sobą 6-miesięczny pobyt turystyczny w Wielkiej Brytanii, termin ponownego przyjazdu do UK budzi pewne wątpliwości. Nie ma bowiem zapisu, który określałby ramy czasowe dotyczące odstępu między wyjazdem z Wysp i ewentualnym kolejnym przyjazdem.

Warto zwrócić jednak uwagę na „Wskazówki ws. wizyt” (Visit guidance) podane przez Home Office dotyczące tego, jak ocenić, czy dana osoba wybiera Wielką Brytanię jako swoje główne miejsce zamieszkania. W tym wypadku należy sprawdzić historię podróży tej osoby, a także czas, jaki spędza na Wyspach i jak często na nie przyjeżdża.

Zaleca się, aby przyjrzeć się liczbie wizyt dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym długości pobytu (za każdym razem), czasowi, jaki upłynął od ostatniej wizyty i czy osoby te spędzają więcej czasu w Wielkiej Brytanii niż w swoim ojczystym kraju.

