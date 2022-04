Czy to najdziwniejsze zawody w Wielkiej Brytanii? Zobacz, kto wygrał konkurs rzucania papierowymi samolotami

Czy są to najdziwniejsze zawody w UK?

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii odbyły się właśnie zawody w rzucaniu papierowymi samolotami. Zadaniem jury konkursowego była ocena najdłuższego i najdalszego lotu.

Zawody w rzucaniu papierowymi samolotami zorganizowane w Alexandra Palace w północnym Londynie można z pewnością nazwać jednymi z najdziwniejszych w Wielkiej Brytani, ale nie są to jedyne tego typu zawody na świecie. Co ciekawe, zawodnicy, którzy wzięli udział w konkursie, walczyli o prawo do reprezentowania Wielkiej Brytanii w majowym finale puszczania papierowych samolotów w austriackim Salzburgu. Konkurs w Austrii będzie nadzorowany przez oficjeli z Księgi Rekordów Guinnessa.

Zobacz poprzednie edycje międzynarodowych zawodów w rzucaniu papierowymi samolotami

Papierowy samolot – czy łatwo taki skonstruować?

Zawody w rzucaniu papierowymi samolotami rządzą się pewnymi zasadami, których zawodnicy muszą ściśle przestrzegać. Przede wszystkim papierowe samoloty muszą zostać skonstruowane z jednego tylko kawałka papieru A4, dostarczonego uczestnikom przez organizatorów. Samolot może zostać zmodyfikowany, ale tylko poprzez składanie – kartka papieru nie może być rozrywana, klejona, cięta lub zszywana. Z uwagi na aerodynamikę zakazane jest także gniecenie papieru w kulki, natomiast zawody muszą się odbywać w pomieszczeniach, aby zapobiec nierównym podmuchom wiatru. Każdy uczestnik ma dwie próby rzucenia samolotem, a celem rzutu jest albo utrzymanie go jak najdłużej w powietrzu, albo puszczenie go jak najdalej.

Tegoroczny konkurs wygrało dwóch studentów. 21-letni Billy Smith z Sheffield Hallam University zajął pierwsze miejsce w kategorii najdłuższego lotu, ponieważ jego samolot utrzymał się w powietrzu przez 7,74 sekundy. Z kole student De Montfort University Leicester, Yicheng Sun, wygrał w kategorii „dystans”, jako że jego samolot przeleciał 48,21 metra.