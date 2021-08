Czy to koniec Zmywaka? Popularny YouTuber zaskakuje w swoim ostatnim filmie [wideo]

W internecie Tomasz Bykowski jest chyba najbardziej rozpoznawalnym polskim emigrantem w Wielkiej Brytanii, chociaż większość kojarzy go nie tyle z nazwiska co z nazwy jego youtubowego kanału: Zmywak. Kanał istnieje 5 lat i ma ponad 104 tysiące subskrybentów. W ostatnim filmie vloger zaskakuje swoich widzów sugestywnym przekazem.

“Zmywak: zastrzyk optymizmu” - pożegnalny film? [wideo]

Czy Tomasz wymownie zapowiada koniec kanału? Zobacz film i wyraź swoją opinię w naszej sondzie:

Czy najpopularniejszy polski vloger w UK nagra jeszcze film?

Twórcy internetowi często mówią o tym, że po pewnym czasie czują przesyt i kończą kariery, zamykają lub zawieszają działalność w internecie. Wiele mniejszych kanałów prowadzonych przez Polaków w UK miewa swoje dłuższe lub krótsze przerwy. Wówczas widzowie szybko odpływają, a na popularności zyskują inne. Kanał Zmywak śledzić można od 5 lat - to całkiem spory staż dla kanału, który robiony jest przez tylko jedną osobę.

Kanał Zmywak to show jednego aktora - Tomka Bykowskiego - z gościnnymi występami m.in. Marioli, Bartka czy Jake’a - bohaterów znanym stałym widzom, ale też tym, którzy nie do końca przyznają się do tego, że podglądają filmy Tomasza. Każdy nowy odcinek Zmywaka ogląda więcej osób niż sam kanał ma subskrybentów i średnio jest to między 150 a 200 tysięcy wyświetleń. To pewnego rodzaju fenomen, jeśli spojrzymy na o wiele większe i starsze kanały na “polskim” YouTube. Ten autorski kanał powstający od 2016 roku bardzo się z upływem czasu zmienił. W 2021 roku próżno w filmach szukać porad dla Polaków w UK, których nie cechowałby pewien przekąs. W zasadzie porady dotyczące pracy zastąpiły te o życiu z benefitów. Na Zmywaku króluje standup, dużo obrazowych przenośni, ironia oraz nie zawsze poprawne politycznie żarty. Sekcja komentarzy pod filmami to dla widzów coraz częściej “wyścig po po internetową popularność”. Nie jest tajemnicą, że autor vloga dość często rozprawia się z hejterami w kolejnych odcinkach, a oryginalne komentarze to dla niego idealna pożywka na odcinek w stylu Q&A.

Czy Zmywak powinien nadal kręcić filmy? [sonda]

Zdecydowanie przekroczenie 100 tysięcy subskrypcji przez kanał poruszający się głównie w niszowej emigracyjnej tematyce to duże osiągnięcie. Jednak to, czy sugestywny i makabryczny koniec ostatniego filmu Tomasza to przekaz dla widzów, że więcej odcinków Zmywaka nie będzie, dowiemy się zapewne dopiero za kilka tygodni, gdy pojawi lub gdy nie pojawi się nowy odcinek vloga. Tomasz Bykowski niestety nie odpowiedział na naszego maila, a współpracująca z nim agencja wysłała tylko grzecznościową informację, że pytanie redakcji Polish Express przekaże vlogerowi.

Wszystkie dotychczasowe filmy znajdziesz na kanale ZMYWAK