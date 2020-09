Czy to już koniec lata? Środa może być ostatnim tak ciepłym dniem w tym roku [WIDEO]

Czy to już ostatnie chwile lata w tym roku?

Fot. Getty

Ciepłe tropikalne powietrze dotarło dziś do Wielkiej Brytanii. Czy to już ostatnie chwile lata w tym roku? Zobacz prognozę Met Office na najbliższe dni.

W tym tygodniu nad Wielką Brytanię dotarła „mini fala upałów” - prawdopodobnie już ostatnia w tym roku. Met Office przewiduje, że ciepłe tropikalne powietrze podniesie temperaturę nawet do 24-25 stp. C, a najcieplej będzie w środę. To dobra informacja dla mieszkańców UK, ponieważ po dość ponurym weekendzie wielu z nas ze smutkiem witało już jesień - okazuje się jednak, że lato nie powiedziało jeszcze finałowego zdania.

Ostatnie dni lata w UK?

Tropikalne powietrze powinno napływa do Wielkiej Brytanii od wtorku, przynosząc odczuwalne ocieplenie. Naprawdę ciepło będzie jednak dopiero w środę. Środek bieżącego tygodnia może okazać się już ostatnią szansą w tym roku na wakacyjny relaks na plaży, w parku czy na wycieczce rowerowej.

Eksperci przewidują, że najcieplej będzie na południu Wielkiej Brytanii oraz w Londynie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 24-25 stp. C. W drugiej połowie tygodnia temperatura zacznie stopniowo spadać, z końcem tygodnia sięgając około 20 stp. C, a na północy kraju nawet 18 stp. C. Pomimo ocieplenia, nie powinniśmy jednak nastawiać się na piękną słoneczną pogodę, ponieważ Met Office spodziewa się raczej zachmurzeń, a miejscami też opadów deszczu.

Zobacz prognozę pogody Met Office na najbliższe dni - OBEJRZYJ WIDEO: