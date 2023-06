Czy to już epidemia syfilisu w Anglii? Tylu przypadków nie wykryto tu od 75 lat

Najnowsze dane pokazują znaczący wzrost przypadków syfilisu i rzeżączki w Wielkiej

Brytanii. Tak dużej liczby chorych na kiłę nie odnotowano na Wyspach od 75 lat, natomiast w przypadku tej drugiej choroby przenoszonej drogą płciową, w zeszłym roku padł niechlubny rekord zachorowań.

Kiła i rzeżączka znów są problemem w UK?

Najnowsze dane opublikowane przez the UK Health Security Agency (UKHSA) nie napawają optymizmem. W 2022 roku liczba przypadków syfilisu wzrosła w UK do blisko 8700 i jest to najwięcej od 1948 r. Z kolei liczba chorych na rzeżączkę wzrosła o 50 proc. w ciągu zaledwie 12 miesięcy - do 82 592. W tym przypadku jest to prawdziwy rekord – najwięcej od czasu rozpoczęcia rejestracji w 1918 r.

Eksperci przyznają, że w latach 2020 i 2021 nastąpił wyraźny spadek liczby diagnozowanych chorób przenoszonych drogą płciową (ang. sexually transmitted infections, STI), a to z uwagi na powtarzające się lockdowny i ograniczone możliwości kontaktów seksualnych. Teraz jednak, gdy wszystko wróciło do normy, statystyki zachorowań powróciły do poziomów z 2019 r., a w niektórych przypadkach nawet je przekroczyły. Liczba wykrywanych przypadków rzeżączki wzrosła o 16 proc. w porównaniu z 2019 r., a kiły - o 8 proc.





Choroby przenoszone drogą płciową - kto zapada na nie najczęściej?

Wskaźniki zachorowań na najbardziej popularne choroby przenoszone drogą płciową są najwyższe wśród młodych ludzi. W 2022 r. pozytywne wyniki testów uzyskało o 29 proc. więcej osób w wieku od 15 do 24 lat niż w 2021 r. Za wzrost zakażeń STI eksperci winią powszechny dostęp do portali randkowych, które znacząco zwiększyły wśród młodych ludzi liczbę partnerów seksualnych. Poza tym na popularności zyskuje tzw. „chemsex”, czyli seks grupowy, którego uczestnicy stymulują się narkotykami. - Ta eksplozja przypadków chorób przenoszonych drogą płciową ma miejsce w czasie głębokich i trwałych cięć w finansowaniu usług zdrowia seksualnego w Wielkiej Brytanii – podsumowuje najnowsze dane Claire Dewsnap, prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Zdrowia Seksualnego i HIV.

