Czy to Banksy? Brytyjskie media twierdzą, że to właśnie słynny artysta street art udziela wywiadu reporterowi ITV News! [wideo]

Fot. YouTube

Banksy to jedna z najbardziej tajemniczych postaci naszych czasów. Dzieła Banksy'ego zdobią ulice w Londynie i w wielu innych miejscach na świecie, a ponieważ często zawierają one ważne idee społeczne i polityczne, to raz po raz przykuwają uwagę mediów. Banksy od zawsze pozostawał anonimowy, ale... brytyjskie media twierdzą, że to właśnie słynny brytyjski artysta rozmawia z dziennikarzem ITV News w jednym z archiwalnych wywiadów.

Ten wywiad przez wiele lat leżał w archiwum telewizji ITV, aż wreszcie znalazł go Robert Murphy – reporter oddziału ITV w Bristolu, który poszukiwał informacji na temat Banksy'ego. Oglądany po 16 latach wywiad rzuca nowe światło na sprawę tożsamości brytyjskiego artysty i pozwala przypuszczać, że to właśnie on ukrywa się pod czapką baseballową i czarnym podkoszulkiem.

Zobacz też: Obraz Banksy’ego przedstawiający brytyjskich parlamentarzystów jako szympansy został wystawiony na pokaz 29 marca

Jak widać na nagraniu próbujący ukryć swój wizerunek artysta pracuje nad dwoma obrazami: czarnym owadem na ścianie i nad dzieckiem, które bawi się klockami z literami alfabetu, układając z nich napis: “KILL MORE”. Wywiad z dziennikarzem Haigiem Gordonem trwa zaledwie 35 sekund, a artysta mówi w nim: - Ukrywam się, bo jako grafficiarz nie mogę tak po prostu ujawnić swojej tożsamości. Te rzeczy nie idą w parze.

Nie przegap: Warte ponad 1 mln dolarów dzieło brytyjskiego artysty Banksy'ego uległo... samozniszczeniu!

Był zrelaksowany, wyluzowany i uprzejmy. Całkiem go polubiłem. Bałem się, że będzie artystą pretensjonalnym, ale był bardzo miły” - wspomina po latach Haig Gordon. Dziennikarz dodał jednak, że do dziś nie jest pewny, czy rozmawiał z Banksym, choć to właśnie on miał stać za wystawą „Turf War”, w której na różne kolory i w różne wzory pomalowane zostały zwierzęta. - To mi wyglądało na zorganizowany event. Rzecznik prasowy wyglądał na normalnego rzecznika prasowego, który nie robiłby mediów w konia – zaznaczył Gordon.

Dla przypomnienia: Naukowcy odkryli, kim jest Banksy?

Zespół odpowiedzialny za kierowanie sprawami Banksy'ego i za ukrywanie jego tożsamości odniósł się do rewelacji mediów brytyjskich. - Bez komentarza. Takie spekulacje pojawiają się często – powiedział rzecznik słynnego artysty.