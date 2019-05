Czy Theresa May poda się kiedyś do dymisji? Zobacz najbardziej prawdopodobne scenariusze

Fot. Getty

Premier Wielkiej Brytanii konsekwentnie odrzuca wszelkie naciski ze strony konserwatystów, którzy coraz głośniej domagają się jej dymisji i zmiany lidera partii. Torysi już kilkakrotnie próbowali zmusić Theresę May do jednoznacznego określenia, kiedy obecna szefowa rządu planuje ustąpić ze stanowiska.

Komisja 1922, składająca się z członków Partii Konserwatywnej, rozważa obecnie zmianę reguł partyjnych, by możliwe stało się wcześniejsze złożenie przez torysów wniosku o wotum nieufności dla premier. Zgodnie z obowiązującymi teraz zasadami, konserwatyści mogą złożyć taki wniosek najwcześniej w grudniu 2019. Spotkanie Theresy May z Komisją 1922 ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Oprócz presji natury formalnej, posłowie z partii rządzącej stosują wobec premier również presję nieformalną - naciskając, by premier sama jak najszybciej zrezygnowała lub przynajmniej określiła, kiedy zrezygnuje.

Gorący news: Imigranci z tego kraju UE będą w UK uprzywilejowani po Brexicie - Nie będzie ich dotyczył nawet „settled status”

Mimo wszystko, Theresa May jak na razie konsekwentnie unika podania konkretów dotyczących swojej dymisji. Biorąc jednak pod uwagę aktualny kalendarz wydarzeń politycznych, można wyznaczyć kilka najbardziej prawdopodobnych terminów jej możliwego odejścia.

24 maja

Według "The Guaridan", 24 maja jest możliwą datą dymisji Theresy May, ponieważ to tego dnia premier powinna ogłosić ewentualne drugie referendum ws. Brexitu, by można je było przeprowadzić na spokojnie przed końcem października. Premier można podać się tego dnia do dymisji po ogłoszeniu referendum - jako symbol swojej porażki. Może też zrezygnować zanim referendum zostanie ogłoszone - na znak protestu przeciw niemu.

Czytaj także: Ekonomiści alarmują: Miękki Brexit negocjowany przez rząd z Partią Pracy nie jest rozwiązaniem. Mieszkańcy UK mogą stracić nawet £800 rocznie!

W praktyce, referendum może jednak zostać ogłoszone w dowolnym terminie - choć im później, tym trudniej będzie je zrealizować przed Brexitem.

26 maja

Dzień, w którym będą ogłaszane wyniki eurowyborów. Konserwatyści spodziewają się ogromnych strat. Premier może zrezygnować, gdy porażka torysów - pod jej kierownictwem - okaże się naprawdę znacząca.

27 maja

Z podobnym powodów, premier może ogłosić swoją rezygnację następnego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów do PE. Ponadto, jeśli Theresa May sama nie ogłosił swojego odejścia, Komitet 1922 może wymusić zmianę reguł partyjnych, by zmienić lidera po przegranych wyborach. Torysi mieliby około miesiąc na wybór nowego przywódcy.

Popularny temat: ZOBACZ, co nas czeka w tym tygodniu w związku z Brexitem

15 czerwca

Odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Narodowej Konwencji Partii Konserwatywnej, na którym członkowie partii przedyskutują możliwość złożenia wniosku o wotum nieufności. Konkluzje tego spotkania nie będą wiążące, ale mogą pokazać, jak wielu torysów chce odejścia obecnej premier, co zwiększy presję wobec Theresy May i być może poda się ona dymisji.

30 czerwca

Jest to data, którą premier wcześniej widziała jako najdalszy możliwy termin Brexitu. Jeśli więc do tej pory nie uda jej się przeforsować umowy w Izbie Gmin, wniosek o wotum nieufności mogą złożyć członkowie innych ugrupowań lub torysi - jeśli zmienią reguły partyjne. Premier może również uznać, że jest to jej ostateczna porażka i sama zrezygnować, a także rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne w UK.

31 października

Jest to aktualny termin Brexitu. W związku z tym, być może właśnie wtedy, jeśli termin nie zostanie znów przesunięty, Theresa May uzna, że wykonała swoje zadanie i zrezygnuje ze stanowika.

12 grudnia

Tego dnia konserwatyści, zgodnie z obecnymi zasadami partyjnymi, będą mogli złożyć kolejny wniosek o wotum nieufności dla premier.