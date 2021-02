Czy testy PCR w UK trzeba wykonać prywatnie, czy można na NHS? Oto warunki, które trzeba spełnić, by mieć darmowe badanie

Fot. Getty

Planujesz podróż zagraniczną i zastanawiasz się, czy możesz wykonać test w ramach NHS i jak powinno wyglądać zaświadczenie o wyniku testu? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by mieć nieodpłatne badanie na koronawirusa w UK oraz co musi zawierać dokument z wynikiem testu.

Badania na koronawirusa w ramach NHS można wykonać tylko wtedy, gdy spełnia się określone warunki. Czy podróże zagraniczne uprawniają do darmowych testów, czy trzeba przebadać się prywatnie - na przykład przed podróżą do Polski w celu zwolnienia z kwarantanny w ojczyźnie?

Wśród wielu testów na koronawirusa, aktualnie najczęściej akceptowanym jest test PCR. Test PCR wykonywany jest zwykle na podstawie wymazu z nosa i gardła. Wymaz przeszukiwany jest pod kątem informacji genetycznej (RNA) wirusa. Koszt wykonania tego rodzaju testu w UK prywatnie wynosi od 60 do około 120 funtów. W określonych przypadkach można być jednak uprawnionym do bezpłatnego badania.

Kiedy można wykonać bezpłatny test PCR w ramach NHS?

Testy PCR w ramach NHS można wykonywać tylko wtedy, gdy zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem, czyli przede wszystkim w przypadku występowania określonych niepokojących objawów (kaszel, gorączka, brak węchu) oraz kontaktu z osobą zarażoną.

W związku z ogłoszonymi surowymi restrykcjami dotyczącymi podróży zagranicznych (zarówno do UK, jak i do innych państw), wiele osób zastanawia się, czy darmowe testy na NHS przysługują również w przypadku planowanej podróży. Niestety, jak poinformował rząd, podróż zagraniczna nie kwalifikuje do testów w ramach NHS.

Oznacza to, że jeśli planujemy podróż zagraniczną, nie będzie nam w tego tytułu automatycznie przysługiwał bezpłatny test PCR. Co więcej, rzecznik rządu podkreślił, że nawet negatywne wyniki testów wykonanych w ramach NHS nie powinny być honorowane podczas podróży przez brytyjskie granice (np. przy wjeździe z UK do Francji, Holandii czy też Polski). Według rządowych wytycznych testy związane z podróżowaniem należy wykonywać prywatnie.

Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający negatywny wynik testu?

Wjeżdżając na teren Wielkiej Brytanii trzeba mieć przy sobie dowód negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Wynik nie może być starszy niż 3 dni w momencie przekraczania granicy. Dokument może być zarówno w formie papierowe (wydrukowane zaświadczenie) lub elektronicznej. Musi być jednak oryginalnie w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim i nie może być tłumaczeniem z innego języka.

Dokument powinien zawierać:

imię i nazwisko, które powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem w dokumentach tożsamości podróżnego

datę urodzenia lub wiek podróżnego

wynik testu

datę pobrania próbki testowej lub otrzymania jej przez organ wykonujący test

nazwę organu wykonującego test i jego dane kontaktowe

nazwę urządzenia testowego.

W przypadku wjazdu na teren Wielkiej Brytanii przy pozytywnym wyniku testu lub bez potwierdzenia negatywnego wyniku, podróżnemu grozi grzywna w wysokości 500 funtów. W przypadku niestawienia się na obowiązkową kwarantannę hotelową grozi grzywna do 10 000 funtów. Z kolei w przypadku podania nieprawdy dotyczącej miejsca, z którego się przybywa, a w szczególności w przypadku zatajenia podróży z krajów znajdujących się w czerwonej strefie, podróżnemu grozi do 10 lat więzienia.