Czy święta będą białe? Jakiej pogody możemy spodziewać się w Boże Narodzenie?

Do świąt pozostały jeszcze dwa tygodnie, jednak wielu z was zapewne zastanawia się nad tym, czy w tym roku święta będą białe. Sprawdźmy, co na ten temat mają do powiedzenia synoptycy z Met Office...

Białe święta są powodem do ekscytacji nie tylko dla dzieci, ale także dorosłych. Wtedy też możemy mówić o naprawdę świątecznej atmosferze, gdy za oknem widzimy drzewa przyprószone śniegiem. Zgodnie z danymi Met Office ostatnio mieszkańcy Wysp mogli cieszyć się białymi świętami w 2010 roku, kiedy to śnieg pokrył 83 procent rejonów kraju. Jakie zatem są zapowiedzi na zbliżające się Boże Narodzenie?

Pracownicy Met Office przyznają szczerze, że ciężko przewidzieć warunki pogodowe z wyprzedzeniem większym niż 5-dniowe. Dlatego też nie ma stuprocentowej pewności na pokrywę śnieżną w drugiej połowie grudnia tego roku. Nadzieję mogą nam dawać jednak statystyki i… prawdopodobieństwo.

Statystycznie zatem z białymi świętami mieliśmy do czynienia 38 razy w ciągu ostatnich 55 lat – powinno nas to nastrajać optymistycznie. Ponadto obecnie mamy do czynienia z niższymi temperaturami niż zazwyczaj o tej porze roku, a śnieg i mróz przewidywany jest w wielu rejonach kraju. Synoptycy twierdzą, że minusowe temperatury utrzymają się z dużym prawdopodobieństwem do Świąt Bożego Narodzenia, jednak szanse na białe święta są nikłe, a pokrywa śnieżna może pojawić się na początku roku.