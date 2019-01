Czy studenci z Unii Europejskiej ucierpią na twardym Brexicie? Następuje spadek liczby kandydatów

Brytyjskie uniwersytety od czasu referendum w sprawie wyjścia z UE odnotowują spadek liczby kandydatów zagranicznych na studia wszystkich stopni. W ubiegłym roku zgłosiło się o 9 proc. mniej chętnych Europejczyków, niż miało to miejsce w przed 2016 rokiem.

Twardy Brexit napawa niepewnością. Ale czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

W połowie 2018 roku brytyjskie władze oświadczyły, że bezpośrednio po Brexicie nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w traktowaniu kandydatów i studentów, którzy nie są obywatelami UK. Nie wiadomo jednak, co będzie później.

W 2019 roku, podczas jesiennego naboru na studia, kandydaci z UE będą nadal mieć takie same uprawnienia, co kandydaci z UK. Oznacza to, że będą objęci taką samą wysokością czesnego i tymi samym możliwościami ubiegania się o dofinansowania, stypendia czy granty, co ich brytyjscy koledzy.

Brak zmian dotyczyć będzie studiów wszystkich stopni, a na nich - studentów aktualnych oraz tych, którzy rozpoczną studia najpóźniej jesienią 2019 roku. Zasady studiowania, opłacania czesnego czy zasady przyznawania finansowania nie zmienią się dla tych osób aż do ukończenia danego etapu studiów, czyli do uzyskania dyplomu - bez względu na to, czy w międzyczasie dojdzie do twardego Brexitu, czy nie.

Niestety nie wiadomo jeszcze jakie zasady będą obowiązywać osoby rozpoczynające studia po 2019 roku.

David Davis: Theresa May powinna po raz drugi przełożyć głosowanie w parlamencie nad umową wyjścia z UE

Oprócz wskazanych kwestii, rząd brytyjski oświadczył także, że do 1 stycznia 2021 obywatele UE, przyjeżdżający na studia do UK, nie będą potrzebowali wizy. Od 30 marca 2019 roku wymagana będzie jedynie rejestracja w stosownym urzędzie. Po 31 grudnia 2020 roku wizy mogą być jednak wymagane, ale sprawa pozostaje otwarta, dopóki nie zakończą się negocjacje z UE.

Ponadto, brytyjski rząd nie ustalił jeszcze, czy po okresie negocjacji z UE, UK będzie nadal członkiem programu Erasmus+. Wiadomo natomiast, że do końca 2020 roku w kwestii Erasmusa nic się nie zmieni.

Informacje na temat studiów w UK są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej British Council.

