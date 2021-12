Czy rząd UK złagodzi przepisy imigracyjne dla pracowników opieki? To może być jedyne remedium na poważne trudności z jakimi boryka się ten sektor

Fot. Getty

Sektor opieki w UK boryka się z ogromnym problemem niedoboru pracowników i samo podniesienie płacy minimalnej w tym sektorze może się okazać niewystarczające. W swoim najnowszym raporcie eksperci komitetu Migration Advisory Committe stwierdzili, że rząd powinien pilnie rozważyć złagodzenie przepisów imigracyjnych dla pracowników opieki, aby wspomóc znajdujący się w kryzysie sektor.

Eksperci rządowego komitetu doradczego Migration Advisory Committe (MAC) zaapelowali do rządu o „natychmiastowe” złagodzenie przepisów imigracyjnych dla pracowników sektora opieki, ponieważ tylko tak można w szybki sposób zaradzić „poważnym i narastającym trudnościom” związanym z rekrutacją i zatrzymaniem w branży profesjonalnych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. W swoim dorocznym raporcie eksperci komitetu, który doradza rządowi w sprawach imigracji, stwierdzili, że pracownicy opieki spoza UK powinni być uprawnieni do otrzymania wizy Health and Care Visa, a miejsca pracy w sektorze opieki powinny szybko znaleźć się na liście zawodów deficytowych - shortage occupation list (SOL).

Pracownik opieki w UK pilnie poszukiwany

Aktywiści już w zeszłym roku krytykowali rząd za wykluczenie pracowników opieki z nowego systemu imigracyjnego i ignorowanie roli, jaką odegrali oni podczas pandemii koronawirusa. Teraz natomiast Migration Advisory Committe doszedł w swoim dorocznym raporcie do następujących wniosków: „Jesteśmy w trakcie prac i badamy wpływ zakończenia swobody przemieszczania się na sektor opieki społecznej dla dorosłych. W niniejszym raporcie przedstawiamy aktualizację naszych wstępnych ustaleń i wyjątkowo korzystamy z okazji, aby zaprezentować rządowi formalne zalecenia. Biorąc pod uwagę poważne i rosnące trudności, z jakimi boryka się sektor, zarówno pod względem rekrutacji, jak i utrzymania pracowników, zalecamy, aby miejsca pracy dla pracowników opieki natychmiast kwalifikowały się do wizy Health and Care Visa i by umieszczano je na liście zawodów deficytowych (…) Nakreśliliśmy plany, w jaki sposób rząd może zmienić swoje podejście do wiz krótkoterminowych, a także zaproponowaliśmy zmiany w celu rozwiązania niektórych wyzwań stojących przed sektorem opieki społecznej. Rozważaliśmy również wprowadzenie prawa do pracy dla osób ubiegających się o azyl. Dowody jasno wskazują – obecne podejście opóźnia integrację i ma szkodliwy wpływ na osoby poszukujące ochrony”.