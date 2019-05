Czy przyjaźnie zawiązane w Polsce są w stanie przetrwać po wyjeździe jednego z przyjaciół do UK? Pytanie Polki podzieliło internautów

15-latek dźgnął w klatkę piersiową swojego najlepszego przyjaciela po tym, jak wziął LSD 15-letni chłopiec, który dźgnął w klatkę piersiową swojego najlepszego przyjaciela, gdy miał tzw. „bad trip” po wzięciu LSD w wartym 1.8 milionów domu swoich rodziców, uniknie więzienia.

Jak zostać najlepszym przyjacielem gwiazd? Zobacz co zrobił ten mężczyzna! Marzysz o wspólnym zdjęciu ze swoją ulubioną gwiazdą? Chciałbyś zaśpiewać z ukochanym piosenkarzem lub zrobić sobie selfie modelką, w której ukradkiem się podkochujesz? A może stanąć na planie filmowym...

Dziecko z żoną przyjaciela Simon Cowell, znany ze swoich ciętych ripost w programie X Factor, będzie ojcem dziecka żony swego przyjaciela! Brzmi to jak fragment odcinka „Mody na Sukces”, ale jest to prawda. Co więcej,...

Harry dobrze powiedział Sally Wszystko wskazuje na to, że Harry z filmu „Kiedy Harry poznał Sally” miał rację co do przyjaźni między kobietą a mężczyzną. Takowa nie istnieje, gdyż prędzej czy później przerodzi się w coś...

Nasz przyjaciel komputer Wyniki najnowszych badań wskazują, że w wielu rodzinach komputery zajęły miejsce psów i od teraz one są najlepszym przyjacielem człowieka.

"Po prostu przyjaźń" - już od 10 marca w kinach sieci VUE, SAVOY i REEL PICTURE! Rośnie grono fanów filmu "Po prostu przyjaźń" na Wyspach! Duchowa uczta dla wszystkich. Ten film zapadnie ci w pamięci na wiele lat. Najnowsza produkcja twórców "Listów do M"! Największy hit 2017 roku...

Koledzy od ruletki Znakomita większość z nas zna zapewne historie przyjaźni trzech muszkieterów i ich wspólne zamiłowanie do płaszcza, szpady i śmiałych awantur. To działo się kiedyś we Francji. A wystarczy tylko przeskoczyć...

Dlaczego warto mieć przyjaciół, którzy są inni od nas? Posiadanie dużej "paczki" przyjaciół jest dla każdego bardzo ważne i posiada wiele zalet. Od pomocy w ciężkich chwilach, do dzielenia się przemyśleniami i spędzania wolnego czasu. Jednak czy warto posiadać...

Fałszywa jak ₤10 malowane akwarelą - Patrz, jaki ona ma tłusty tyłek! Na jej miejscu w życiu nie nosiłabym takich legginsów. Jezu, i spójrz na te jej łydy jak beczki z piwem. Co ona lustra w domu nie ma czy co? – Violka mówiła szybko...